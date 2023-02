Hay signos más fastidiosos que otros, y hasta la persona más tranquila y paciente tiene un límite de tolerancia. Aunque todo depende de la compatibilidad y de mil factores particulares de cada persona, hay ciertos signos con los que cualquier cosa mínima se puede convertir en un problema, en un episodio dramático o en una situación tóxica.

Al conocer su carta astral podrás descubrir más detalles y particularidades de su temperamento, sin embargo, solo con conocer algunas de sus características puede servir como señal de advertencia para evitar entrar en conflictos con personas del signo de Géminis, Virgo y Acuario, los más pesados e intratables del horóscopo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Representados por el símbolo de la dualidad, los Géminis son personas con un temperamento contradictorio y constantemente contrastante. Los hace difíciles de tratar porque nunca se sabe qué cara van a mostrar de su personalidad. Además, pueden ser muy cambiantes y tienden a hacerse las víctimas en situaciones de conflicto, sin llanto, ni drama, solo con mucha rabia pueden ver un panorama demasiado oscuro de la vida. causan fastidio a los individuos que los rodean.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Al ser individuos extremadamente detallistas y estructurados, se podría creer que son muy fuertes. Pero no, su carácter intransigente es muy frágil y simplemente siempre está viéndole el “pero” a cada cosa que ocurre y sintiéndose profundamente afectado. Cualquier imprevisto les representa una catástrofe, además de que al asumir su lado negativo pueden llegar a ser verdaderamente insoportables, arrogantes o groseros.

Son radicales con muchísimas cosas, tercos, difíciles de convencer e irascibles, y cuando alguien no está de acuerdo con ellos no logran soltar la situación. Los verás darle vueltas y vueltas a historias en las que alguien no estuvo de acuerdo con ellos, y se afectan demasiado por lo que piensan los demás, son hábiles para argumentar cualquier situación a su favor, o al menos, lo intentarán hasta dejarte sin aliento para discutir. Por esto, si no se trabajan, no resulta saludable para quienes permanecen a su lado.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Son un signo de aire, por esto, muy racional. De todos, los menos fastidiosos, sin embargo, pueden llegar a ser muy fríos y tener actitudes muy poco empáticas con sus semejantes, cuando cierran una puerta no hay quien los convoque y si no quieren ceder te pueden hacer sentir su frialdad hasta lo más profundo. Son tercos, pueden llegar a ser rígidos y algo egoístas, se acostumbran a hacer lo que “se les da la gana”, y pueden hacer sentir a otros mínimos por sus emociones y sentimientos pues no los van a escuchar, ni siquiera a tener en cuenta una vez suban su pared de hielo.