Quién tiene ganas de venir a la segunda versión de Sex o no Sex en Bogotá? Yo invito! Es el próximo martes 29 de mayo a las 7:00 PM en Casino Hollywood de Boulevard Niza. Para asistir solo necesitas confirmar tu asistencia al WhatsApp 3175483371. Y lo antes posible porque se llena! #standup #comedia #comedy #bogota #colombia

