La frase causó polémica por su significado y porque se generó en medio de un ambiente electoral, pero además varios usuarios en Twitter llenaron de halagos a la Primera Dama y empezaron a preguntar en qué lugar podían conseguir la prenda.

El deseado jean se consigue en la tienda británica ‘TopShop’ y cuesta 90 dólares, o sea, alrededor de 260 mil pesos y al parecer tiene bastantes fanáticas detrás de él.

Esta prenda ya había sido tendencia en enero, pues su lanzamiento se dio en el momento en el que Donald Trump criticó a la prensa estadounidense, como dijo el Hollywood Reporter.

Kids today! On sale at Topshop, via a friend who likes their jeans. pic.twitter.com/Gqsp7oXAnB

these $90 topshop jeans that say fake news on them are a "trending product"https://t.co/RLL1Q1xB2x pic.twitter.com/n4NA1vwULB

— Max Tani (@maxwelltani) January 8, 2018