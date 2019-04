En medio de una entrevista para Poosh, el nuevo segmento que es presentado por Kourtney Kardashian, Kris aseguró que sus días empiezan a las 4:30 de la mañana (máximo 5:00 a.m.), a esa hora toma su café y se prepara para hacer una hora de ejercicio.

Mientras hace su rutina de cardiovascular en la trotadora, la ‘momanager’ revisa su correo y ve noticias, esto último lo hace también para monitorear lo que se está diciendo de su familia en los medios de comunicación.

“Así siento que he hecho mi cardio y me he preparado mental, física y emocionalmente para afrontar lo que traiga la jornada. Además, me entero de lo que pasa en el mundo y lo que les pasa a mis hijas. Si consigo estar en la cinta 45 minutos o una hora es maravilloso. También hago pesas, me voy a duchar y me preparo para grabar (Keeping up with the Kardashians)”, detalló.