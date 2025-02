Cuando se trata de fragancias, todas las personas tratan de encontrar esa loción perfecta que los acompañe durante todo el día, pero la búsqueda de esta puede resultar complicada, especialmente cuando se conocen marcas no tan famosas y con precios asequibles, como los perfumes de Miniso.

(Vea también: ¿En dónde están más baratas las maletas? Comparación de precios en Ara, Yoi y Miniso)

De hecho, recientemente un perfumero experto decidió comprar todos los perfumes de dicha tienda para ponerlos a prueba y evaluar su relación entre calidad y precio.

Acá, el video en el que habla de los perfumes de hombre:

A continuación, lo que dijo el experto de los diferentes perfumes:

Dynamic perfect: “El perfume más económico que encontré en Miniso. Bastante genérico, no sorprende mucho, no te voy a mentir. Algo mentolado, cítrico, con alguna ilusión de madera. No es tan malo”.

Ice cool vigor: “Huele algo parecido al ‘Sauvage de parfum’. Yo me compraría este, me gusta. Está bueno”.

Midnight gentleman: “El empaque viene bastante bonito. No sé si necesariamente sea un perfume para la noche, pero está rico. Es un perfume más elegante, no va por ese camino dulce, ni muy maderoso. Me gusta, pero lo veo como un perfume más maduro”.

Black Tuxedo: “Me ha sorprendido un montón. Es uno de mis perfumes favoritos. Huele muy parecido al H24 de Hermes. Hay una inspiración más que clara con el H24, no creo que tenga el mismo desarrollo, pero huele muy parecido. Se siente de calidad, me ha sorprendido bastante”.

Pure Water: “Hay una toronja muy delicada, con una parte dulce, algo de flores. Es un perfume delicado, medio floral. Es algo que yo usaría, muy rico, me ha sorprendido. Está bueno”.

Amber Horizon: “Es un poquito más caro. Un perfume muy distinto a los que hemos ido probando, hay una parte de ciruela o de manzana. Ligeramente oriental, tampoco tanto. Si te gustan los perfumes dulces y algo especiados, se siente bien”.

Blue morning light: “Es como estos perfumes acuáticos que dan esta onda limpia, con una parte frutal que sorprende y eso está muy bueno. Es justo lo que hoy se está usando bastante. Lo usaría”.

Wind Night: “Este también trata de imitar al ‘Sauvage de parfum’, pero creo que de forma más mediocre. Huele raro, como que no pertenece a la misma fragancia. No está mal, pero no me gusta tanto”.

Shadow Night: “Hay una parte ambarada que me gusta un montón, y eso le da mucha presencia a los perfumes nocturnos. No sé si sea un perfume muy juvenil, pero es algo que yo usaría”.