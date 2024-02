Los sueños son parte de las experiencias que casi a diario se viven. Durante todas las fases se produce este fenómeno que muchos recuerdan y otros no, pero que siempre ocurre. Debido a esta actividad, el significado de los sueños es un tema de interés para muchos y por ello la psicología los ha estudiado.

Qué pasa si no tengo ningún sueño

Los sueños más vívidos y fáciles de recordar por el cerebro se producen en la etapa de movimientos oculares rápidos (REM, por siglas en inglés), que por lo general se repite cada 90 minutos por pequeños periodos y al final de todo el sueño puede sumar hasta 45 minutos.

En este sentido, si no se recuerda lo que se soñó es porque ocurrió en otra fase del sueño en la que se hace mucho más difícil recordar, lo que no necesariamente implica que no haya ocurrido, según lo señala el blog de bienestar Rosen.

Qué significa soñar con el jefe de trabajo

El lugar del empleo es como el segundo hogar de los trabajadores y por ello es muy común que esta sea una de las manifestaciones oníricas más comunes, lo que puede estar ligado a diversos factores de la vida personal, familiar y laboral, además de prestarse para varias interpretaciones.

Y es que cabe recordar que, según el libro ‘La interpretación de los sueños’, de Sigmund Freud señala que cada uno de los sueños se relaciona con la actividad anímica de la vida, es decir, con las sensaciones del alma o el ánimo.

Por esta razón, si se tiene un familiar enfermo es posible que tenga sueños con hospitales o muertes. El significado de soñar con el jefe dependerá del tipo de sueño, pero podría asociarse con que la figura de autoridad es bastante importante para usted o que es una persona en constante búsqueda de aprobación, como lo afirmó Cosmopolitan, que consultó expertos en los sueños.

“Este sueño podría reflejar la presencia de un grave conflicto en la intimidad del soñador. La presencia de una figura de autoridad (en este caso un superior o un jefe) indica la necesidad de tomar drásticas medidas para resolver este conflicto interno, ya sea por parte del soñador, que consciente de esta necesidad, analice lo que sucede en su interior y haga frente a los instintos o pasiones que le atosigan, o incluso cuando sea necesario, acudiendo a la ayuda de un psicólogo o psicoanalista”, dijo a ese medio el divulgador y escritor Emilio Salas.

