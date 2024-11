Reik ha conquistado los corazones de millones de personas, se ha consolidado como una de las bandas más importantes de la música pop en español. Con su estilo romántico y letras que conectan con las emociones más profundas, han logrado posicionarse en la cima de las listas de popularidad a nivel mundial.

Uno de sus mayores éxitos, que ha dejado una huella imborrable en la música romántica, es ‘Noviembre sin ti’.

La canción narra la historia de un amor que ya terminó y convierte el ritmo de la canción en un lamento de añoranza de los sueños del amor que vio su fin en noviembre.

Este mes, asociado con el otoño y el frío, se convierte en un símbolo del vacío y la soledad que siente al estar lejos de su ser amado, por esta razón el párrafo:

“Porque te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre, me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre”.

El lanzamiento de esta canción fue en 2005, en YouTube el video oficial fue presentado en 2009 y cuenta con un total de 332.663.541 millones de reproducciones.

Letra canción ‘Noviembre sin ti’

La tarde se aleja

El cielo está gris

La noche aparece sin ti

Callado en la playa

Te lloro en silencio otra vez

Me ahoga esta pena

No puedo vivir

Las olas no me hablan de ti

Sentado en la arena

Escribo tu nombre otra vez

Porque te extraño

Desde aquel Noviembre

Cuando soñamos juntos

A querernos siempre

Me duele, este frío Noviembre

Cuando las hojas caen

A morir por siempre

Noviembre sin ti es sentir que la lluvia

Me dice llorando que todo acabo

Noviembre sin ti es pedirle a la luna

Que brille en la noche de mi corazón

Otra vez, otra vez

Quisiera decirte

Que quiero volver

Tu nombre va escrito en mi piel

Ya es de madrugada

Te sigo esperando otra vez

Porque te extraño

Desde aquel Noviembre

Cuando soñamos juntos

A querernos siempre

Me duele, este frío Noviembre

Cuando las hojas caen

A morir por siempre

Noviembre sin ti es sentir que la lluvia

Me dice llorando que todo acabo

Noviembre sin ti es pedirle a la luna

Que brille en la noche de mi corazón

Otra vez, otra vez

Noviembre sin ti es sentir que la lluvia

Me dice llorando que todo acabo

Noviembre sin ti es pedirle a la luna

Que brille en la noche de mi corazón

Otra vez, otra vez

¿Quién compuso la canción ‘Noviembre sin ti’?

La composición de la canción es de Abelardo Vásquez y Gustavo Vásquez y tiene una duración de 3:23 minutos.

Esta banda musical es de origen mexicano y se formó en 2003 y sus integrantes son’Bibi’ Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez.

Jesús: voz principal.

voz principal. Julio: guitarra acústica.

guitarra acústica. ‘Bibi’: guitarra eléctrica.

¿Cuántos años tiene la banda Reik?

Desde que está compuesta la banda, ya cuenta con 20 años de trayectoria musical.

Este trío ha evolucionado y madurado junto a su público, consolidándose como uno de los referentes más importantes de la música pop. El grupo está inspirado en el trío inglés BBMak.

