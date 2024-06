La lavadora no está exenta de inconvenientes que pueden surgir con el tiempo, si se usa incorrectamente o si no se hace mantenimiento cada cierto tiempo de ser necesario, por esto mismo, surgen dudas de por qué la lavadora no se llena completamente o como entender cada icono que tiene.

¿Qué se puede hacer si la lavadora no centrifuga?

Algunos de los 3 problemas comunes por los que esto ocurre son:

Sobrecarga de ropa: si la lavadora está demasiado llena, no tendrá suficiente espacio para centrifugar correctamente. Distribuya la ropa de manera uniforme dentro del tambor y vuelve a intentarlo.

Distribución desequilibrada: si la ropa está amontonada en un solo lugar del tambor, puede desequilibrarse durante el centrifugado y la lavadora se detendrá. Redistribuye la ropa y vuelve a iniciar el ciclo.

Tapa mal cerrada: algunas lavadoras no centrifugarán si la tapa no está bien cerrada. Asegúrese de que la tapa esté firmemente cerrada antes de iniciar el ciclo de centrifugado.

Ahora, esto es lo que debe hacer:

Primero, revisar el cableado, desconecte y vuelva a conectarlos. En el caso de que los vea deteriorados será necesario cambiarlos.

Segundo, revisar el tubo de desagüe. Tiene que seguir su recorrido y ver si está doblado en algún lado para comprobar si hay algún atasco, si es así, solo tendrá que extraer el tubo de la salida de agua y comprobar si desagua.

¿Cuáles son las fallas más comunes de una lavadora?

Problemas de centrifugado:

No centrifuga.

Centrifuga con ruido excesivo.

Fugas de agua:

Fugas en la manguera de entrada.

Fugas en la goma de la puerta.

Fugas en el depósito de detergente.

Ruidos inusuales:

Ruidos durante el lavado.

Ruidos durante el centrifugado.

No funciona correctamente:

No enciende.

No completa el ciclo de lavado.

No selecciona el programa deseado.

Olores desagradables:

Olor a humedad o moho.

Olor a quemado.

¿Cuánto es el tiempo de vida útil de una lavadora?

La vida útil de una lavadora depende de varios factores, como la calidad de la misma, el uso que se le dé, el mantenimiento que reciba y las condiciones ambientales en las que se utilice.

En general, se estima que la vida útil promedio de una lavadora es de entre 10 y 15 años. Sin embargo, hay lavadoras que pueden durar hasta 20 años o más, mientras que otras pueden fallar antes de los 10 años.

