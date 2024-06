Como cualquier aparato electrónico, las lavadoras también pueden presentar problemas ocasionales. Algunos de los más comunes incluyen fugas de agua, ruidos excesivos, ropa que no queda bien lavada o la lavadora que no se llena o no drena.

¿Por qué la lavadora se llena de agua muy lento?

Hay varias razones por las que esto puede suceder durante el ciclo de llenado:

Problemas con la presión del agua:

Válvulas de agua cerradas.

Presión de agua baja.

Mangueras de suministro dobladas o estranguladas.

Problemas con los filtros:

Filtros de las mangueras de suministro obstruidos.

Filtro de la válvula de entrada obstruido.

Problemas con la lavadora:

Válvula de entrada de agua defectuosa.

Interruptor de nivel de agua defectuoso.

¿Qué hacer cuando la lavadora no se llena ni drena?

Compruebe las configuraciones básicas:

Asegúrese de que la lavadora esté enchufada y encendida.

y encendida. Verifique que la puerta de la lavadora esté bien cerrada. Algunas no se llenan ni drenan si la puerta no está cerrada correctamente.

Algunas no se llenan ni drenan si la puerta no está cerrada correctamente. Seleccione el ciclo de lavado correcto. Algunos requieren menos agua que otros, y si ha seleccionado un ciclo de bajo consumo de agua, la lavadora podría no llenarse por completo.

Algunos requieren menos agua que otros, y si ha seleccionado un ciclo de bajo consumo de agua, la lavadora podría no llenarse por completo. Compruebe si hay alguna manguera doblada o retorcida. La de suministro de agua y la de desagüe deben estar sin obstrucciones para que el agua fluya correctamente.

¿Qué controla el nivel de agua en una lavadora?

El nivel de agua en una lavadora moderna está controlado por un sistema que combina sensores y actuadores, trabajando en conjunto con la tarjeta de control de la máquina. Esto, también va vinculado a que estas mismas tienen iconos con funciones importantes.

Sensores:

Sensor de nivel de agua: está ubicado dentro de la tina de la lavadora, detecta la altura del agua. Envía información continua a la tarjeta de control sobre el nivel actual del agua.

está ubicado dentro de la tina de la lavadora, detecta la altura del agua. Envía información continua a la tarjeta de control sobre el nivel actual del agua. Presostato: es un sensor que mide la presión del agua dentro de la lavadora. Esta información también se envía a la tarjeta de control.

Tarjeta de control:

La tarjeta de control es el ‘cerebro’ de la lavadora. Interpreta las señales de los sensores de nivel de agua y presión, y las utiliza para controlar el funcionamiento de la máquina. Con base en la información recibida, la tarjeta de control envía señales a los actuadores para ajustar el nivel de agua.

