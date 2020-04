green

Científicos y médicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania y el Instituto Nacional de Salud, de Estados Unidos, realizaron una investigación en la que hicieron visibles los fluidos que expulsa una persona cuando habla.

Pese a que para el ojo humano estas partículas pueden ser invisibles, gracias a la tecnología láser se pudieron ver. Con lo anterior se demuestra que, en época de coronavirus, el uso del tapabocas es indispensable para evitar su contagio.

“Hablar genera gotas de líquido oral que varían ampliamente en tamaño, y esas gotas pueden albergar partículas de virus infecciosos”, explica el documento compartido por The New England Journal of Medicine.

En la grabación demostrativa, se evidencia que mientras las gotas grandes caen, las pequeñas pueden transportarse con el aire unos cuantos metros. Esto es únicamente cuando la persona habla, el panorama es peor cuando estornuda.

Aquí, el video: