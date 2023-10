La semana de receso en Colombia será del 9 al 15 de octubre con la cual estudiantes de colegios y universidades tienen unos días para descansar de sus labores.

Algunas familias organizan un corto viaje y otras gozan de quedarse en casa con planes como ver películas y series en plataformas de ‘streaming’ como Netflix, ordenar cuartos y demás.

(Vea también: Dicen cómo se pueden evitar en un viaje en carro los mareos y las náuseas)

Ello gracias al Decreto 1373 del Gobierno Nacional: “Los establecimientos de educación preescolar, básica y media del país deben incorporar, en su calendario académico, cinco días de receso estudiantil, en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América.

Sin embargo, algunos padres de familia no pueden solicitar vacaciones para acompañar a sus hijos en la semana de receso debido a que aún no llevan un año laborando en la empresa, o pidieron días libres hace poco.

Para aquellos que pueden cuidar de sus hijos y no saben qué planes hacer en Bogotá para distraerse y salir de la rutina o los dejarán a cargo de un familiar, Valora Analitik brinda las siguientes recomendaciones.

Planes para gozar en familia durante la semana de receso en Bogotá

Visitar el Jardín Botánico ya que ofrece actividades culturales y educativas en materia ambiental y de animales que pueden ser agradables para los niños.

También hay talleres de pintura, exposiciones, una feria y otros espacios aprovechando que es octubre.

Ir al Cerro de Monserrate ya sea por el sendero peatonal para una experiencia completa, deportiva y religiosa, o por el teleférico para visitar la iglesia, ir a comer y sacarse fotografías.

De lunes a sábado el teleférico tiene un valor de $22.000 por persona para subir y regresar.

Visitar la Cinemateca la cual ofrece actividades artísticas para todas las edades, ubicada en el centro ofrece películas desde $6.000, además brinda Vacaciones Recreativas para “aprender, disfrutar y crear mundos de fantasía por medio de experiencias sonoras y visuales”.

Ir a parques de diversiones como Salitre Mágico o Mundo Aventura con opción de ir en las noches para vivir el Festival del Terror y Terror Al Parque, aprovechando que es ‘Halloween’.

Cada uno cuenta con atracciones infantiles diferentes y también espacios para adultos donde puede medir la adrenalina y miedos.

Picnic en el Parque Simón Bolívar junto a actividades como jugar Frisby, fútbol, llevar un balón de voleibol o de caminar y gozar del clima de Bogotá.

El parque tiene zonas para niños como una arenera, juegos y puestos de comidas.

Visitar el Parque de Niños y Niñas ubicado frente al Simón Bolívar el cual tiene como objetivo fortalecer las habilidades motrices, cognitivas y sociales, mediante el juego y la actividad física, en los menores de 14 años.

El horario de atención es de martes a domingo y festivos de 6:00 am a 6:00 p.m. Los lunes no hay servicio por jornada de desinfección, de igual manera, el martes siguiente a los lunes festivos. El ingreso no tiene costo.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.