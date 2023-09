En la ciudad de Bogotá durante 2022 y 2023 se ha inaugurado nueva infraestructura dedicada al goce del tiempo libre y la práctica de varios deportes. Los Centros de Felicidad están disponibles, en su mayoría de forma gratuita, para quienes quieran asistir a clases de natación que cuestan solo 50.000 pesos y a prácticas libres.

En total en la capital hay siete centros, de los cuales cuatro ya se encuentran en funcionamiento, dos están en construcción y uno está en estudios y diseños. Cada uno tiene unos 12.000 metros cuadrados están ubicados en las localidades de Suba (Fontanar y Cometas), Chapinero (Retiro), Santa Fe (San Bernardo) , Kennedy (Gibraltar) , San Cristóbal (San Cristóbal) y Tunjuelito (Tunal).

Los que actualmente ya se encuentran funcionando son los de Fontanar del Río, Cometas, San Cristóbal, Tunal y se han vuelto de los planes en Bogotá con buena acogida. Los centros están adecuados con espacios para la práctica de deportes como levantamiento de pesas, judo, boxeo, karate, esgrima, taekwondo, tenis de mes, danza, aeróbicos, entrenamiento funcional, spinning y natación.

En los cuatro centros ofrecen práctica acuática en piscina olímpica, semiolímpica y recreativa de forma gratuita, la cual tiene una duración de 1 hora. Para poder asistir es necesario hacer una inscripción previa para acceder. Casi todos los centros tienen horario de servicio entre semana de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y fines de semana de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Cómo inscribirse para hacer práctica libre en piscina gratis en Bogotá

En cada centro de felicidad se debe hacer manifestando su deseo de tener un carné de práctica libre. Este beneficio aplica para mayores de 5 años y en el caso de menores de 12 años deben entrar siempre con acompañamiento de un mayor de edad.

Para disfrutar del centro acuático usted debe reunir unos papeles con los que puede inscribirse en el sistema del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD):

Documento de identidad.

Certificado afiliación a la EPS (vigencia no mayor a un mes).

Foto 3×4.

Certificado de aptitud médica para la práctica de la natación, donde se constate que no padece de enfermedades infectocontagiosas. Debe ser expedida por la EPS a la que esté afiliado y su vigencia no debe ser mayor a un mes.

Firmar formato de exoneración de responsabilidad.

Si es ciudadano extranjero puede presentar certificado de aptitud médica de la EPS o de medico particular.

De igual forma, el IDRD señala que al solicitar el carné de práctica libre, se compromete a cumplir las normas establecidas en el reglamento y a hacer uso de los elementos necesarios:

Llevar y usar permanente el gorro de baño durante el uso del servicio.

Usar vestido de baño en ‘lycra’, poliamida o ‘nylon’.

Llevar y usar elementos de aseo e higiene personal.

Los ingresos a práctica libre se hacen 30 minutos antes de la hora programada.

