La creencia en la “hora del diablo” o “la hora de la muerte” es una superstición arraigada en la cultura y en ciertas tradiciones folclóricas. Se utiliza para describir generalmente un lapso de tiempo nocturno, frecuentemente comprendido entre la medianoche y las 3 a.m, que se considera propicio para eventos sobrenaturales, paranormales o malévolos.

¿Por qué se reza a las 3 a.m?

La práctica de rezar a esta hora tiene sus raíces en la tradición cristiana. La hora de las 3 a.m ha sido considerada por algunos creyentes como un momento especial o sagrado por varias razones:

Hora del diablo: como bien se sabe, es considerada la hora del diablo, lo que significa que orar a esta hora funciona como un escudo protector ante energías o espíritus malignos.

Hora de las apariciones marianas: algunas personas asocian las 3 a.m con las apariciones marianas que son supuestas manifestaciones de la Virgen María. En algunas de estas apariciones se ha dicho que la Virgen ha comunicado mensajes importantes o ha pedido oraciones a las 3 de la mañana.

algunas personas asocian las 3 a.m con las apariciones marianas que son supuestas manifestaciones de la Virgen María. En algunas de estas apariciones se ha dicho que la Virgen ha comunicado mensajes importantes o ha pedido oraciones a las 3 de la mañana. Hora espiritualmente significativa: la medianoche y las 3 a.m son consideradas en la tradición cristiana como momentos en los que la línea entre lo terrenal y lo espiritual es más delgada. Algunos creyentes rezan a esta hora como un acto de devoción y para buscar la cercanía espiritual.

Oración para las 3 de la madrugada

“En la quietud de la noche, a las 3 a.m, me acerco a ti, oh Dios, buscando tu divina protección. En este momento de misterio y quietud, confío en tu poder para apartar cualquier presencia maligna. Señor, cúbreme con tu manto de amor y luz, disipando las sombras que puedan intentar inquietar mi espíritu. Te pido fortaleza para resistir cualquier influencia negativa y para sentir tu presencia tranquilizadora. En tu nombre rechazo el temor y la oscuridad confiando en tu gracia para guiar mis pasos. Que tu paz prevalezca en esta hora disipando cualquier inquietud y que tu amor sea mi escudo ante cualquier fuerza adversa. Amén.”

