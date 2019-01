Según un reporte del Huffington Post, el clímax no solo produce un estado de placer absoluto, relajación y tensión en la persona, también se han reportado casos extraños, que en algunas ocasiones podrían requerir la atención de un especialista.

Estos son los fenómenos que recogió por el portal:

Dolor de cabeza

Los hombres son más propensos a sufrir de este problema, que en algunas ocasiones dura un par de minutos, aunque hay casos reportados a la Clínica Mayo en los que encontraron que esta molestia duró varios días.

Laurie Mintz, autora del libro ‘Becoming cliterate: Why orgasm equiality matters and how to get it’ le dijo al portal que la molestia puede ser generada por el aumento de adrenalina en el cuerpo. Hay quienes también pueden sufrir de náuseas y rigidez en el cuello.

Llorar

Derramar algunas lágrimas no siempre es consecuencia de la tristeza. Vanessa Marín le dijo al medio que durante el acto el organismo enfrenta varios cambios psicológicos y fisiológicos, por esto muchos podrían llorar por la plenitud experimentada.

Pese a esto, no siempre el llanto es bueno. Es importante que la persona sepa identificar si es tristeza o felicidad lo que siente; si es lo primero es necesario consultar a un especialista.

Sensación de euforia

Sí, el orgasmo produce una gran sensación de plenitud, pero hay personas a las que esto se les multiplica por mil. Marín también dijo que el estado de ánimo mejora mucho, la autoestima incrementa y el positivismo también, por lo tanto, es muy difícil opacar esto.

Estornudar

A pesar de que se desconoce la verdadera razón de este síntoma, algunos especialistas le dijeron al portal que podría desarrollarse por un cruce de cables del sistema nervioso autónomo o la confusión del cerebro con las reacciones que genera el acto.

Piernas temblorosas

Esto podría ocurrir antes y después del orgasmo. La tensión sexual no solo es genital. Hay casos en donde también se han experimentado espasmos abdominales.

Para superar este síntoma es importante que la persona beba mucha agua o coma algo que contenga potasio (banano, aguacate o yogur).

Congestión típica de la gripe

Se le llama síndrome de enfermedad posorgásmica (PIS, por sus siglas en inglés). Los síntomas son como los de una gripe: fiebre, fatiga, congestión y malestar general.

En este caso, este problema podría ser producto de un trastorno autoinmune o una alergia al semen. Si ocurre frecuentemente, es importante visitar a un especialista.