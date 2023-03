Nos guste o no, una de las crudas realidades de estos tiempos se resume en una frase: ‘todo por la foto’. Y sí, en este mundo digital en el que (casi) todos existimos socialmente en gran medida a través de las redes sociales, parece que si algo no está en Instagram no existe.

Esto dicho, hoy no vamos a pelear con esto, lo que sí vamos a hacer es dejarles una serie de lugares perfectos para sus fotos si están en Bogotá.

Y antes de que se adelanten y nos digan que faltan los clásicos Monserrate, la Candelaria y compañía, vale la pena aclarar que esta guía no cree en los destinos cliché y su efectividad instagramera a la hora de hacer planes en la capital.

Teusaquillo

No hay duda de que en esta localidad están algunas de las casas más impresionantes de la ciudad. Es más, se dice que la calle 37 entre la avenida Caracas y la calle 18 es la más bonita de Bogotá y no nos parece una afirmación descabellada.

Cortesía Instagram @teusaquillo_dc

Con sus andenes y sus casas de patrimonio en estilos neo clásico francés, neo tudor y hasta art déco, aquí hay material instagrameable en cada esquina. Ni hablar del parque del Brasil y los barrios de La Magdalena, La Soledad y Armenia. Todas estas joyas están listas para la foto.

El Tropicario del Jardín Botánico

Este lugar los está esperando. Y no sólo para tomarse el ‘photo dump’ más increíble del mes sino también para aprender cosas que quizás no sabían sobe Colombia y su abundante biodiversidad.

Este impresionante montaje botánico de seis domos de vidrio es un es único en Latinoamérica y abarca en su interior un viaje por los diferentes ecosistemas del país. Aquí se puede viajar de un extremo al otro del país, de la selva húmeda del Amazonas al bosque seco de la Guajira en un par de pasos.

Aproveche la venida y haga un picnic en el Jardín Botánico y déjese deambular un poco por este gran espacio verde capitalino que cada vez está más bello y mejor cuidado.

Los Cerros Orientales

Si hay algo que los rolos aman con fervor son los cerros que custodian su ciudad. Y no nos sorprende, pues hay tanta belleza en ellos vistos desde lejos como vistos desde cerca.

Aproveche para tomar aire puro y descubrir alguna de las cascadas o senderos ecológicos abiertos al público. Encontrar el spot perfecto, depende de usted.

El Museo de Arte del Banco de la República

El edificio que alberga la colección de Arte del Banco de la República está estrenando look y vale toda la pena tenerlo en la mira.

Una vez más, no sólo para tomarse la foto sino también para echarle un ojo a sus exposiciones itinerantes y temporales que nunca decepcionan.

Cortesía Instagram @museosbanrep

De los muros que conectan el Museo Casa de Moneda con las salas de la Colección Permanente de Arte ahora surgen dos contenedores de carga que parecen emerger de la arquitectura orgánicamente. Además el fucsia que adorna la pared en un día de sol, no tiene contendor para una foto estrella.

Cortesía Instagram @museosbanrep

La Torre Atrio

Esta vista no la iguala ningún lugar de la ciudad. Sus ventanales permiten ver como en la palma de la mano a Bogotá en todo su esplendor desde las alturas. Eso sí, tal vez no es apto para aquellos que sufren de pánico en las alturas, pero para todos los demás la invitación está más que abierta a subir hasta aquí.

Cortesía Museo de Arte Moderno de Bogotá

