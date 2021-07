Detalló a fondo lo que es estar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en un estado diferente al de la mayoría de pacientes que llegan hasta esa instancia de urgencia, la misma en la que se han quedado muchas de las personas que se contagian y pierden la batalla contra el COVID-19.

Según relata Marcela Ulloa, cuando tenía 30 semanas de gestación, la niñera de su hija mayor se contagió y les llevó el virus a la casa. En solo una semana, su salud se deterioró y la saturación empezó a bajar hasta niveles de 65, cuando el parámetro normal es entre 95 y 100.

“Me tocó salir para la clínica, ahí se dieron cuenta que tenía un trombo en el pulmón y corría peligro mi vida y la del bebé. Adicionalmente, la neumonía ya había cogido terreno”, relató Marcela Ulloa, en Caracol Radio.

Al darse cuenta que no subía su saturación, los médicos decidieron intubarla con su bebé en gestación. No intentaron hacer cesárea porque su bebé tenía solo 30 semanas.

“Decidieron intubarme el día 27 de mayo, ese día me despido de mi esposo y le pido, por favor, que cuide a mi niña de 5 años. Pasaron exactamente 7 días, la niña ya no se movía, entonces tuvieron que despertarme, practicarme la cesárea y, cómo la saturación no se subía, tuvieron que nuevamente intubarme”, recuerda la periodista, que pasó por medios como Noticias Caracol y otros importantes del país.