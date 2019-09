En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, la artista dijo que cuando el hombre está muy pegado a su celular y le cambia la clave, ya no le responde tanto en redes, dice constantemente que está cansado, hay objetos sospechosos en su carro y ya no quiere salir, algo no anda bien.

Además, aseguró que ellos viven el fin de la relación de una forma diferente, pues al comienzo se sienten libres, salen con sus amigos y se dedican a disfrutar al máximo, mientras las mujeres están llorando y con su corazón roto.

Sin embargo, las cosas cambian para ellos después de por lo menos 2 meses; allí empieza la etapa de extrañar, mientras que para esa época ella ya estará terminando de superar su desamor y recuperarla será casi imposible.

Esta fue su explicación: