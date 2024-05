El delicioso Pandebono caleño ha sido coronado como el mejor pan del mundo por la prestigiosa firma Taste Atlas, reconocida internacionalmente por su dedicación a reseñar y catalogar los sabores más auténticos a nivel global.

(Le puede interesar: Así se prepara el pandebono, el segundo mejor pan del mundo)

Este tesoro culinario, conocido por su esponjosidad y sabor inigualable, escaló del segundo al primer lugar en el ranking, obteniendo una calificación impresionante de 4.6 por parte de los jurados

Vea aquí el ‘ranking’ completo:

Learn about the best bread rolls: https://t.co/ifkx3cp3z3 pic.twitter.com/mSyYcr5zCI

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 12, 2024