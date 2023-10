San Judas Tadeo, también conocido como San Judas, es un santo venerado en la Iglesia Católica y en diversas tradiciones cristianas. Se le identifica principalmente como el autor de la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento.

Es venerado como santo debido a su devoción a la fe cristiana y su lealtad a Jesús. San Judas Tadeo es ampliamente venerado en Colombia y en muchas partes del mundo, donde se celebra su fiesta el 28 de octubre.

Se considera el patrón de las causas desesperadas o difíciles, y su intercesión se busca en momentos de crisis, problemas y situaciones aparentemente sin solución. Su atributo más destacado es su capacidad para otorgar esperanza y soluciones en circunstancias desafiantes.

Oración a San Judas Tadeo para diferentes peticiones y casos difíciles

Los creyentes recurren a San Judas Tadeo para pedir ayuda en asuntos urgentes e imposibles, como problemas de salud, trabajo, relaciones o situaciones financieras precarias. Es común ver su imagen acompañada de una vela verde, un medallón con su imagen y la oración.

“Oh glorioso San Judas Tadeo, apóstol fiel y valiente seguidor de Jesús, hoy acudo a ti con humildad y fe en busca de tu poderosa intercesión. Tú, que has sido designado como el patrón de las causas difíciles y desesperadas, escucha mis súplicas con compasión y amor.

En este momento de necesidad, te pido que mires con bondad mi situación (aquí puedes mencionar tu petición específica). Sabes que mi carga es pesada y mis esperanzas parecen desvanecerse, pero confío en tu capacidad de obrar milagros en los momentos más oscuros de la vida. Te imploro, San Judas Tadeo, que me asistas en este camino, que me guíes hacia la luz y me ayudes a superar estos desafíos que parecen insuperables.

Te agradezco, Santo Patrón, por escuchar mis palabras y atender mis peticiones. Reconozco que tu bondad y poder son infinitos. En los momentos en que mi fe flaquea, tú eres mi refugio y mi esperanza. Gracias por estar a mi lado en mis momentos más difíciles, por ser el faro que ilumina mi camino y por concederme la fuerza para enfrentar lo que parecía imposible.

San Judas Tadeo, te encomiendo mis deseos y mis necesidades más profundas. Te ruego que continúes guiando mis pasos y que, a través de tu intercesión, se hagan posibles los milagros que anhelo. Confío en tu benevolencia y en tu amor eterno. Amén.”

