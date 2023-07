El origen del alzhéimer a ciencia cierta todavía es un misterio. Equipos científicos del mundo han logrado avanzar en esta enfermedad que afecta a 55 millones de personas en la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ahora, se descubrió un nuevo avance que favorece a las personas diagnosticadas con esta enfermedad, que afecta más a las mujeres. La revista científica Jama ha publicado este lunes 17 de julio, los resultados de un ensayo de fase 3 con el medicamento donanemab, de la compañía farmacéutica Lilly.

En el estudio muestran que el medicamento ralentiza el deterioro cognitivo en un 35 por ciento, en comparación con placebo en pacientes con niveles de la proteína tau en el cerebro de bajos a intermedios.

Alzheimer’s drug donanemab helps most when taken at earliest disease stage, study finds https://t.co/lAzkR1eaD1

— nature (@Nature) July 17, 2023