En Colombia, por los climas y las distintas condiciones geográficas que hay, se puede encontrar una variedad importante de ingredientes, sabores y olores completamente diferentes para todos los gustos.

Por eso es que la cocina colombiana es tan llamativa para los extranjeros, ya que la cantidad de frutas y verduras que se encuentran, la combinación de productos y mucho más hace que salgan platos como la bandeja paisa, el ajiaco y los jugos naturales que en otras partes del mundo son difíciles de encontrar.

Ahora, hay una bebida tradicional del Valle del Cauca que a muchos les encanta, pero a otros no tanto, por lo que hay una relación de amor y odio debido al sabor que se presenta y a la sensación que deja en la boca: la lulada.

Esta es una bebida tradicional del Valle del Cauca, la cual tiene lulo, también conocido como naranjilla en Ecuador y Panamá, por ejemplo, hielo, leche condensada y algunos, quienes quieren escalar un poco más el producto, le ponen hasta un poco de vodka, pero eso no es convencional.

Teniendo en cuenta su preparación y la mezcla de sabores que posee, la página Taste Atlas, una de las más importantes de gastronomía del mundo, decidió ubicarla como la cuarta mejor bebida sin alcohol, siendo superada únicamente por las aguas frescas, que son de México, el mango Lassi, que es de la India, y el Chai masala, también del mismo país.

Best Non-alcoholic Beverages in the World:

1.🇲🇽 Aguas Frescas

2.🇮🇳 Mango Lassi

3.🇱🇰 Ceylon Black Tea

4.🇮🇳 Chai masala

5.🇬🇷 Espresso freddo

6.🇨🇴 Lulada

7.🇻🇪 Papelón con Limón

8.🇯🇵 Hōjicha

9.🇹🇭 Thai Iced Tea

10.🇨🇺 Café Cubano

(tasteatlas)

— World Index (@theworldindex) May 2, 2024