Pasar del dicho al hecho, de las palabras a las obras, es el mensaje del As de bastos. Usted lleva meses hablando sobre sus proyectos; hay consenso acerca de su utilidad y beneficio colectivo y son producto de una mente lúcida, que sobresale. Sin embargo, no les abre paso, no los concreta, le da miedo pasar la prueba ¿Seguirá dando vueltas alrededor?

(Lea también: Horóscopo chino y occidental ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro?)

Usted creía que estaba en un paraje tranquilo de la vida, en donde se quedaría … Sin embargo, ” hay días en los que una siniestra bandada de pájaros negros planea sobre nuestras cabezas”, como dice Sorayda Peguero… Pensaba que se las sabía todas y lo único que tiene claro es dejar pasar el tiempo, a la espera de que todo se aclare y pueda seguir adelante.

(Vea también: Signos zodiacales que tendrían dificultades esta semana; ojo con el eclipse lunar)

Necesita abrir la puerta y salir… Quedarse en su cuarto, en un ascensor repleto de gente, en un corredor estrecho o en un túnel debajo de la tierra, le produce claustrofobia. Para usted moverse es sinónimo de vida; permanecer quieto, como lo hizo durante la pandemia, es una forma de morir. Esta semana será difícil esperar a que otros tomen decisiones, que le conciernen.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.