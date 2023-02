Según la astróloga Mariana Chavez, la luna y Mercurio entrarán en conjunción, lo que significa que estarán en oposición y el efecto visual es el de estar muy cerca el uno del otro. Este aparente acercamiento le cambiará la suerte a cuatro signos del zodiaco: Aries, Géminis, Leo y Sagitario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Puede que alguien con quien hayas tenido una conversación en la que hayas compartido algo privado te traicione. Esta persona podría exagerar o poner palabras en tu boca. “Lo mejor será que, si deseas continuar con una buena racha de suerte, pues vigiles muy bien con quién hablas y qué es lo que cuentas. Procura que sea con gente de tu entera confianza”, aconseja Chavez. Sin embargo, tienes bien aspectados casi todas las áreas de tu vida, por lo que solo necesitas ser muy observador para analizar a quienes tienes de tu lado. Así descubrirás quién es esa persona que no es de fiar y que busca meterte en problemas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

“Tomarás una decisión importante. En las primeras horas o días pensarás que es una completa locura, incluso, pudieras llegar a arrepentirte, pero con el paso del tiempo te darás cuenta de que será lo mejor para que las cosas fluyan de la buena manera”, afirma Chavez. Adicionalmente, esto te puede dar mucha tranquilidad y podrás reconocer que has tomado la decisión correcta, así podrás desbancar a los que habían metido miedos en tu cabeza. Solo tienes que ser paciente, darte tiempo para adaptarte y recordar que todo cambio genera estrés, ansiedad, culpas, o arrepentimientos pasajeros. No desfallezcas, atraviesa el momento y date la posibilidad de transformarte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Has atravesado momentos muy duros últimamente, y tú más que nadie lo sabes. Te has esforzado mucho por lograrlo y justo cuando creas que todo va de mal en peor, tendrás con esta conjunción una ayuda del universo. “La suerte va a cambiar para bien, cuando piensas que ya todo está perdido, que estás en el fondo del hoyo, allí el cosmos te tenderá la mano a través de un hombre que te mostrará su mundo, que te dará muchísimas alegrías y te hará cambiar de opinión sobre el mundo”, afirma la astrologa Mariana Chavez. Será alguien que te dará nueva fe, recuerda que el pasado no es lo único que existe y que siempre hay una nueva oportunidad, este es un nuevo regalo de la vida.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

“El romance y la pasión regresan a ti para darte color, alegría y poder. Ya sea con tu pareja o con alguien pasajero, estos momentos serán muy valiosos porque te conectarás de nuevo contigo, te sentirás viva y volverás a creer que eres muy sensual a pesar de todos los defectos que a diario te repites en tu mente como en una especie de autosaboteo”, dice la astróloga Mariana Chavez. Sí, aunque no lo creas, y aunque el dolor de la vida te haya quitado un poco de luz, y tantas situaciones difíciles que has atravesado en los últimos años te quiten la fe, no has perdido tu esencia y tienes sensualidad y lujuria acumulada. Eres un signo de fuego, apasionado y todo lo que extrañas de ti mismo lo recuperarás. Después de esta pasión verás que “tu seguridad aumentará, tu autoestima se verá fortalecida y no puedes dejar que esa disminución vuelva a pasar”, asegura Chavez.