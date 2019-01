Y para los miles de asistentes a la feria anual Consumer Electronics Show (CES), eso se traduce en que las tostadoras inteligentes y las aspiradoras que operan con inteligencia artificial han ido cediendo espacio a los juguetes sexuales del futuro.

Entre las innovaciones de esta edición del CES, producido por la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA), se encuentra un club de estriptis en realidad aumentada con bailarines virtuales y un “masajeador personal” que se puede controlar desde tu reloj inteligente.

Se prevé que el mercado de artículos sexuales como vibradores y lubricantes crecerá a 37.200 millones de dólares en todo el mundo para el año 2022, según la firma británica de juguetes sexuales MysteryVibe.

“No es extraño querer una vida sexual más satisfactoria, y no hay nada malo en ti si necesitas tecnología que te ayude a lograrlo”, dijo la cofundadora de la compañía, Stephanie Alys, a la AFP.

La firma participa en el CES para presentar su vibrador para hombres y parejas Tenuto, un versátil artilugio similar a un collar que se ciñe al pene y ofrece una serie de opciones para “aumentar el placer y el desempeño”.

La startup OhMiBod, por su parte, muestra un vibrador que se maneja mediante una aplicación de los relojes inteligentes de Apple.

Los más desinhibidos, o aquellos que viajan en un transporte público suficientemente ruidoso, pueden simplemente prenderlo o apagarlo hablándole a un asistente activado por voz al estilo de Alexa.

“Alucinante”

El ‘Strip Club’ de la productora audiovisual Naughty America aprovecha las posibilidades de los teléfonos inteligentes o tabletas para que las personas coloquen hologramas de estríperes virtuales masculinos o femeninos en el espacio que los rodea.

“Es alucinante”, dijo a AFP el director ejecutivo de Naughty America, Andreas Hronopoulos. “Puedes traer una estríper completa a una habitación, con una barra (o tubo), y ella está allí. No es necesario dar propinas”.

