Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

ACUARIO: Ir en contravía… Usted tiene experiencia en ir contra la corriente; varias veces le ha dado buenos resultados a pesar de que le hubieran anunciado fracasos. Esta semana no será la excepción cuando insista en que es conveniente seguir con sus proyectos, según el horóscopo, sin atender a quienes sugieren parar hasta nueva orden. De acuerdo con el diez de oros del Tarot, la vida continuará con la decisión de saltar por encima de la empalizada.

PISCIS: Sus nervios son como púas de puerco espín… Ha perdido la tranquilidad. Se pregunta si quienes dicen estar bien controlan todo en realidad o van por la nube y no se dan cuenta de lo que pasa. Si fueran conscientes no se reirían a carcajadas como si estuvieran en el mejor de los mundos: esto es lo que usted piensa.

(Vea también: Horóscopo para hoy 16 de febrero del 2024: se vienen cambios para los signos zodiacales)

ARIES: Varios oyen su inconformidad… A pesar de que a ellos sí les importa lo que sucede, los grandes males que usted señala son del orden global, exigen conciencia planetaria y el esfuerzo de muchos países, de manera que sus interlocutores no pueden hacer nada sino levantar los hombros en señal de impotencia. Tiene razón en lo que dice…

TAURO: Es época de carnavales… Miles de personas bailan en las calles; no dejan de bailar para que si el fin del mundo llega, los sorprenda gozando debajo de las máscaras. Ponerle buena cara a lo malo y feo que pasa, de eso se trata el carnaval. Como dice la canción de Celia Cruz: “No hay que llorar/ la vida es un carnaval/ y las penas se van cantando/ No hay que llorar/ la vida es un carnaval”.

GÉMINIS: Cuando usted recuerda algunos episodios difíciles del pasado no entiende cómo salió ileso… Confirma que fue muy hábil, siguió… También fue paciente, no salió huyendo al primer obstáculo y esperó a que el tiempo se encargara de poner las cosas en su sitio. Por fortuna, estos episodios del pasado están lejísimos, qué alivio, qué gran alivio.

CÁNCER: Cuestiona el comportamiento de las personas débiles de carácter… Entregan su autonomía, dependen de los demás, son subordinados. Las personas así son objeto de distintas manipulaciones; sus manipuladores les hacen daño, pero al mismo tiempo, en medio de una gran confusión, los manipulados, con su pasividad, también les hacen daño a otros. Usted reflexionará sobre este punto.

(Lea también: Horóscopo gratis de Mhoni Vidente para hoy: así les irá a todos los signos del Zodiaco)

LEO: La Semana Santa se adelantó, regresó la neblina encima de los cerros, llueve; los soles ardientes son cosa del verano que ya pasó. En su inconsciente, la Semana Santa está asociada a la culpabilidad, que debe sentirse en cuerpo y alma, por los siglos de los siglos… Y por eso, como empezó a pensar en la Semana Santa con anterioridad, sacude la cabeza bruscamente.

VIRGO: Se queja por tantas cosas que debe hacer; le consumen demasiado tiempo. Sobre los hombros le cuelgan tareas y más tareas sin pedir su consentimiento, quedan bajo su responsabilidad. Debería decir No y atenerse a las consecuencias; probablemente después ya no será tan encantador. También aprendería a delegar, hay varias personas que hacen las cosas tan bien como usted…

LIBRA: Tiene la impresión de que la sociedad se regresa al pasado invariable y neciamente con la falsa idea de que para entender el mundo actual sirven viejas teorías. A pesar de que muchos males persisten, la humanidad ha evolucionado desde las cavernas. Hay muchos avances de la ciencia y el humanismo que en medio del horror, del diario horror, no se pueden ignorar y nos llevan a pensar que algún día cesará la horrible noche…

ESCORPIÓN: De acuerdo con el ocho de bastos, usted necesita realizar los proyectos pendientes; no puede seguir en la planeación milimétrica… Tal vez hubiera sido mejor hacerlo antes cuando la incertidumbre no estuviera por ahí y la realidad no se pareciera a una bola de fuego, como hoy pasa. En fin, aplazar los proyectos que determinarán su futuro, no es buena idea ni es razonable.

(Vea también: Horóscopo de hoy: Mhoni Vidente reveló nuevas predicciones para todos los signos)

SAGITARIO: Por cuenta de la hipersensibilidad de los dos, cualquier observación, así sea sobre el clima, desata una tormenta en su relación amorosa… No ha sido fácil que la amabilidad guie los pasos. Usted sostiene que el medio ambiente agitado amenaza la armonía y tiene razón, pero mientras todo pasa, es preciso ejercitar el autocontrol con el fin de no sumar más conflictos.

CAPRICORNIO: Desde su punto de vista usted intenta que en el trabajo todos salgan del limbo en el que se encuentran desde hace semanas, a la espera de algo… La apatía ahogó la creatividad, los días pasan en una planicie aburridora. Y se empeña en salir de este marasmo colectivo, que es lamentable, a su juicio.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.