ACUARIO: Usted ha soñado con que en este planeta se viva mejor, se llame más a la vida y menos a la muerte, según el horóscopo. Ha soñado también con que las personas realicen sus proyectos vitales más allá de la mera subsistencia. Soñar no es pescar ideas en la estratósfera como algunos creen. Se trata de realizar los sueños con disciplina: así lo hace y da ejemplo de que soñar vale la pena.

PISCIS: A usted lo ven poco, sale a horas extrañas, tiene rutas desconocidas y si se encuentra con alguna persona la saluda con un gesto y se apresura, no se detiene a conversar ¿Por qué se volvió huidizo? De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, no quiere que le pregunten qué está haciendo, le parece que no está haciendo nada, pierde el tiempo…

ARIES: Se margina de las situaciones conflictivas, la cosa no es con usted, huye… Y después se siente mal, avergonzado por su pasividad: no se atrevió a decir lo que ve y piensa porque desataría una gran catarata. Esta semana le corresponde hacer valer su crítica, expresar sus desacuerdos y no obedecer ordenes ni deseos caprichosos. Por ahí es.

TAURO: Se aparta de la forma de pensar de la mayoría que es uniforme, roza la superficie, no va al fondo. Algunos dicen que por cuenta de los años su rareza se acrecienta y dan como prueba que cada día se rehúsa más a hacer actividades que atraen y seducen a la mayoría. Usted sostenía que no es así hasta ahora cuando está a punto de concluir que sí, es un extraño en la noche.

GÉMINIS: Los errores que ha cometido en el último tiempo se los achaca a los demás: por culpa de x o y personas ha dejado de hacer cosas, las ha abandonado a mitad de camino o las ha hecho muy mal… Definitivamente usted ha tenido un papel protagónico, ha intervenido para que su vida haya sido de un modo u otro. Los errores no son por cuenta de los demás ¿Qué piensa?

CÁNCER: Es fácil instalarse en la queja y los reclamos, en esa letanía que una voz empieza y sigue después una polifonía de voces. Es cierto que todo está al revés, cuando se esperaban soles abrazadores llegaron los aguaceros; el zafarrancho mundial no para y sigue el ruido que hacen las cosas al caer, el pesimismo y la incertidumbre; las preguntas aumentan. Sería el fin si usted se instala en la queja igual que algunos familiares, amigos y vecinos.

LEO: De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, en las últimas reuniones de trabajo lo han cuestionado por su falta de objetividad y crítica constante; le han dicho también que carece de empatía y voluntad para hacer las cosas… Resolvió, entonces, ignorar estas críticas con el fin de no sentirse como el malo de siempre. El caos que reina en su trabajo no es por su cuenta.

VIRGO: Usted está pendiente de los demás, corre al primer llamado, presuroso, solidario. Hasta ahí la historia es reconfortante en este mundo de competencia feroz y embestidas de egos. Pero a veces con la mejor de las intenciones se mete en territorios que no son suyos y toca temas en los que no debería intervenir, son de la esfera privada…

LIBRA: Con un desfile que se movió por las calles, el 10 de Febrero empezó el año del dragón de madera después del año del conejo, que según el horóscopo chino dejó entrever el fin del mundo: guerras fratricidas, amenazas nucleares, explosiones, desastres naturales, líderes erráticos, el derrumbe de muchas certezas. Según la mitología el dragón es el guardián del mundo, inspirador de grandes conquistas, motor del verdadero progreso humano, aliento de la imaginación y llamarada de fuerza. Ojalá lleve al mundo por buen camino, ojalá.

ESCORPIÓN: Le gusta estar bajo el cobijo de los árboles que resisten en las calles -ojalá hubiera muchos más-; aguantan la dureza del pavimento y la indiferencia de los transeúntes. Usted se siente bien entre los árboles como en una cofradía que lo protege de inclemencias y barbarie. Su Tarot recuerda este poema de María Mercedes Carranza: “…me gusta el verde/¿solo el verde?/sí, solo el verde/es lindo el verde/sí, el verde es lindo/claro, el verde/sí el verde.”

SAGITARIO: Muchas veces al empezar la tarde le dan ganas de salir corriendo ¿A dónde? En estos momentos una nube lo envuelve y llega la nostalgia de golpe por lo que fue y ya no será… Usted está aceptando lentamente que el pasado se quedó atrás. Como en el poema de Neruda: “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

CAPRICORNIO: La inestabilidad lo desconcierta, saltar de un lugar a otro, sin construir proyectos a través del tiempo, sin echar raíces… Ha hecho lo posible para quedarse en su trabajo pero estancarse le estaba pasando una cuenta de cobro muy alta: no estaba aprendiendo nada, no estaba evolucionando. Repetía como un robot viejas rutinas grabadas de memoria. Es hora de cambiar ¿Qué piensa?

