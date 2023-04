Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Abril será un mes en el que las oportunidades de crecer y mejorar llegan a tu puerta y es momento de tomarlas. Te contamos cómo te sentirás hoy.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Elle Magazine esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 1 abril

Aries

Este mes puede que seas más impulsiv@ de lo normal “intenta mantener la calma, no tomar decisiones precipitadas y, sobre todo, evitar conflictos. Siempre eres muy clar@ pero, quizás, Mercurio Retrógrado puede jugarte una mala pasada y hacer que tiendas a hablar de más”.

Tauro

Te espera un mes difícil “en el que, es probable, que sientas que todo te sale al revés. Esto te va a generar mucha frustración porque ves que las cosas no avanzan como a ti te gustaría. Intenta mantener la cabeza fría y no dejarte llevar por esos sentimientos negativos”.

Géminis

Este mes tienes las ideas súper claras. “Mira que tú sueles pasar del blanco al negro con facilidad pero, en abril, vas a mantener un rumbo bastante estable. Y es que, es probable que des un gran paso en tu vida, ya sea a través del amor o en materia laboral, donde estás empeñad@ en emprender y mejorar tus ingresos”.

Cáncer

Has decidido centrarte en tu vida personal y, por supuesto, en tu faceta más social. “Tenías un poco abandonadas a tus amistades, al igual que a tu familia. En abril, eso se acabó. A partir de ahora, vas a tratar de priorizar a los tuyos. Sigue trabajando en tu autoestima, lo estás haciendo muy bien y la necesitas para todos los cambios que se avecinan”, destaca Elle.

Leo

Es importante que empieces a pensar un poquito más en ti, Leo. “Parece mentira, con la autoestima que tú tienes y lo orgullosa que eres cuando quieres… Pero vives por y para los demás y siempre antepones sus necesidades a las suyas”.

Virgo

Virgo, has avanzado mucho en los últimos meses. “Mira cómo estabas hace un año, es increíble, pareces otra persona. Últimamente te acechan algunos pensamientos (o, incluso, sueños) que tienes que empezar a desechar cuanto antes porque no van a ayudarte. Tienes que pensar en todo lo que has conseguido y en lo orgullosa que puedes estar de ti misma hoy”.

Libra

Necesitas calma y estabilidad en tu vida “y todo apunta a que, este mes, vas a dar por zanjada una situación en tu vida. Vas a dar un portazo, de una vez por todas, a esa puerta que tenías entreabierta y que no te atrevías a cerrar. Este paso se lo debes a la Luna llena que, estando en tu signo, hará que te plantees qué tipo de relaciones quieres fuera de la toxicidad”, señala Elle.

Escorpio

Escorpio, tienes que aprender a estar sol@, a quererte y a pasar tiempo contigo misma. “No puede ser que tu felicidad depende de una persona. A finales de marzo te has puesto nostálgica y, esa sensación, te va a acompañar durante este mes. No pasa nada por recordar momentos pero es importante que trates de ser objetiv@ y de ver la historia al completo, no centrándote sólo en los buenos momentos”.

Sagitario

Está fenomenal que seas tan sincera, es más, éste es una de tus mejores cualidades. “Pero tienes que tener cuidado con el modo en el que dices las cosas. A veces, utilizas demasiado la ironía y el sarcasmo y puedes hacer daño a los que te rodean… En abril, trata de ser un poquito más empátic@”.

Capricornio

Capricornio has renacido de tus propias cenizas como el ave fénix. “Estabas en una situación en la que dejabas un rastro de destrucción a tu paso pero, has conseguido dejar eso atrás y rearmarte. Tú siempre miras hacia delante y tratas de superarte y eso es algo digno de admirar”, indica Elle.

Acuario

Se avecinan cambios muy fuertes, Acuario. “Tienes que estar preparada. Plutón ya ha empezado a ejercer su influjo sobre tu signo (donde se instalará definitivamente en 2024) y estás notándote un poco rara, últimamente. Acostúmbrate porque va a ser la tónica durante los próximos meses”.

Piscis

Estás pasando una época en la que te sientes especialmente valorad@ “y eso te está dando la fuerza para sacar energía de hasta debajo de las piedras. Tienes mucho trabajo y, en ocasiones, el estrés un poquito elevado. Pero lo estás llevando muy bien gracias a tu facilidad para sobrellevar todo y esa faceta espiritual que te sirve de guía“.