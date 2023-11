TAURO

Enderezará varias situaciones que dieron vueltas de canela y se pusieron al revés; su vida no puede seguir igual, las circunstancias cambiaron y varias personas también. Más que empezar nuevos proyectos, el próximo año asumirá los que tiene al frente, sin delegar en nadie: había cometido excesos de confianza por pura comodidad. No podrá descansar durante un buen rato…

GÉMINIS

Tener buenas compañías ayuda a no cometer errores, no ir por malos caminos. Buenas compañías que son sabios consejeros, amigos que apoyan y hacen reír para mostrar lo cerca que está la tragedia de la comedia y lo sano que es pasar el límite entre una y otra, para no instalarse en la desesperación. Sus amigos lo ayudan a no claudicar.

(Vea también: Conozca cuáles son los 4 signos que vivirán la mejor semana de sus vidas, según astrólogo)

CÁNCER

De acuerdo con el cinco de oros, su único arcano del Tarot, aprovechará el sentir colectivo de que hay nuevos caminos para no seguir en lo mismo; aprovechará el aire fresco con el fin de impulsar sus proyectos, seguro de que esta vez es la vencida. Se levantará rápido, con más energía y sin miedo. Y su actitud coincidirá con el ambiente renovado.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.