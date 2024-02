LEO

Uno de sus propósitos para el 2024 es mantener la fuerza de voluntad y evitar las tentaciones que llegan seductoras y coquetas. Así cumpliría lo que se propone y se libraría de la culpa, la soga al cuello. Recordará entonces sus metas: cuidar su salud física y mental, no excederse en el trabajo, tener tiempo para sí mismo y sus seres queridos y cultivar las pasiones que enriquecen el espíritu.

VIRGO

El amor no puede ser incertidumbre; los amores que la literatura ha inmortalizado no son así. El amor facilita conversaciones cercanas con el fin de sentir y entender al otro; es algo, un no sé que para colorear la vida, estimular la seducción, el placer, la entrega. Y por supuesto, se vale la ilusión de que dure en el tiempo, no sea solo una noche. Y sobre el amor dice Antonio Machado: “… Aguda espina dorada/, quién te pudiera sentir/ en el corazón clavada”.

(Vea también: Horóscopo gratis para la primera semana de febrero: así les irá a los signos en el amor)

LIBRA

Aumentan sus ganas de ir al mar… Cierra los ojos y ve el espejo de agua, oye su ruido que trae la vida, risas y gritos alegres junto al mar aunque en el último tiempo allí también se han ahogado muchos, dice el horóscopo. Por el excesivo calor que ha hecho hervir las calles y también por el afán de ver el horizonte sin límite, aumentan sus ganas de ir al mar, para no sentirse contra la pared.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.