Usted deja saber que no lo pueden interrumpir por sus múltiples ocupaciones, se esconde y no lo encuentran… Y se culpabiliza: le enseñaron que debía ayudar a los demás a cambiar el mundo; no podía quedarse en la sombra, sin estar presente… Varios confían en la sinceridad de sus propósitos y esperan que los guíe.

En su trabajo, según el horóscopo, los chismes acaban con el buen nombre de las personas; vuelven a unos inocentes y a otros culpables; tergiversan las cosas e inventan historias inverosímiles que superan el realismo mágico. Si las redes de los chismes se activan no queda títere con cabeza. A usted lo indigna la cadena chismosa, cruel con el prójimo. Las vidas ajenas merecen respeto, empezando por la suya…

Tiene el agüero de que si menciona sus proyectos, estos no resultan; por eso los mantiene en reserva. También tiene un amor secreto, que no confiesa por miedo a que sus sentimientos no sean correspondidos… A pesar de que se le acaba la calma, usted no puede vencer su mutismo… Tantos secretos lo hacen una persona inescrutable ¿Qué piensa?