Aries

21 de marzo a 20 de abril

Activa tu intuición para darte cuenta de que vale la pena vivir con la camisa del juzgamiento todo el tiempo. Dale una oportunidad a ese ser especial, al final no tiene la culpa de tus errores del pasado. Número del día: 0

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Deja de permitir que los demás arruinen tus propósitos porque ellos no tienen una vida sana. Invertir tiempo en amistades que aportan nada solo te va a desgastar.

Número del día: 8

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La paz mental no está en tener a alguien. La vida te está ayudando a sanar tu relación contigo antes de enviarte a la persona que merece tu atención y tiempo.

Número del día: 19

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Nadie te está presionando para que tengas una nueva relación de pareja, lo que sucede es que quienes te rodean están agotados de ver cómo no sales del pasado que solo trajo dolor a tu vida.

Número del día: 5

Leo (23 julio – 22 agosto)

Que las críticas se vayan por donde llegaron. Aquí no se trata de agradarle a todo el mundo sino de actuar en concordancia con lo que crees. Defiende tus posturas sin miedo.

Número del día: 3

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

En qué momento empezaste a pensar que ser imprudente te iba a salvar. Contarle tanto a los demás es una mala opción que te lleva a que se creen chismes sin sentido.

Número del día: 15

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

A veces hay que ponerse un poco incómodo para solucionar los temas de pareja. Hay que hablar, no se puede hacer mucho más para liberar tensiones.

Número del día: 7

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Empieza la semana con energía, has cambiado tanto que te asusta sentirte bien. Te mereces vivir en plenitud y armonía, sonríe llegaste a donde querías.

Número del día: 7

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Quieres sentirte libre, pero tú mismo privas a la persona que amas de serlo. Bájale un poco a la intensidad, tantos celos van a terminar rompiendo todo. Número del día: 8

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

De ti no depende que las personas evolucionen, deja de darle ganas a los demás, si alguien no quiere algo no insistas vas a salir herido. Número del día: 10

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Estos meses han sido una lección constante de paciencia, así que es un hábito que deberías adoptar para no caer en provocaciones constantes de los demás.

Número del día: 2

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Sentir amor es importante, no te vuelvas tan frío por tener miedo. A veces hay que lanzarse a conocer nuevas emociones de la mano de la persona que amas.

Número del día: 14

