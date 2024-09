Por: El Espectador

Aries

21 de marzo a 20 de abril

A veces el aburrimiento te gana, no puedes permitir que la vida te empuje para lograr tus objetivos. Tienes que ser mas constante contigo mismo y con las ideas que tienes.

Color del día: Morado

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Este fin de semana debes acercarte a tu familia y liberar tu cabeza de tantas tensiones que no te permiten sentirte cómodo ni seguro. Color del día: Verde

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Hace mucho tiempo no te sentir en plenitud con nada. Perdiste la chispa que te caracterizaba, se fue la risa, y se apagó la buena vibra. Revisa qué te sucedió y transfórmate.

Color del día: Azul

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Los sentimientos que tienes por tu pareja ya no son tan intensos. No culpes a los demás de tus transformaciones emocionales, si sientes que ya nada tiene sentido es mejor cerrar ciclos.

Color del día: Amarillo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

El pasado también sirve para que pongas en práctica algunas cosas que dejaste de hacer por miedo. Dejar de ser tú no es la mejor estrategia para afrontar la realidad que te tiene tan angustiado. Color del día: Naranja

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Escucha a los demás, hay cosas que muchas veces no ves por tu soberbia y arrogancia. Quítate los guantes, no todo en la vida hay que recibirlo a los golpes. Color del día: Gris

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

El proceso que estás viviendo en este momento va a traer muchos frutos y buenas noticias. Concéntrate, enfócate y no te dejes consumir por los nervios-

Color del día: Rosado

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Tu pareja es tu mejor refugio, no busques más motivos para convencerte. Agradece por su existencia, su luz en tu vida y conviértete también en su polo a tierra. Son un gran equipo.

Color del día: Negro

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

No te preocupes si todas las personas no comparten tus ideas. A veces es bueno que solo escuches y ejecutes sin tanta pelea y drama. No tienes la verdad absoluta de nada.

Color del día: blanco

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Una visita te llenará de mucha alegría y buena energía. Te tomará por sorpresa, así que disfruta, vive y deja a un lado las cosas que te agobian del día a día.

Color del día: Café

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

En ocasiones endiosas mucho a la gente y por eso terminas estrellándote. Primero conoce, antes de meter las manos al fuego por los demás. Evita las decepciones.

Color del día: Rojo

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Estás sumergido en una crisis laboral de la que no ves escapatoria. Quieres tomar decisiones, pero no sabes qué camino tomar por todos los sentimientos encontrados que tienes. Color del día: Fucsia

