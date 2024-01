Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Este es el momento, lo sabes. Tu cabeza y tú corazón no te mienten. Sácale todo el provecho a la situación que estás por vivir, esto que viene es increíble, dice el horóscopo.

Animal del día: Conejo.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Tener buena disposición en este momento es importante para entender los cambios que vienen. No te preocupes tanto, a veces la ansiedad te juega malas pasadas.

Animal del día: Elefante.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Prepárate para recibir con amor una experiencia que enriquecerá tu vida. Día de agradecer, de no desfallecer y de prepararte para una inmensa felicidad.

Animal del día: Perro.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

La armonía volverá a tu vida. Por fin solucionaste los problemas que obstaculizaban tus avances profesionales y amorosos. Se abre la puerta al amor.

Animal del día: Gato.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Es el momento de abandonar y bloquear todas las energías negativas. Date la oportunidad de pensar en positivo y de dejar de juzgar a los demás sin conocer su realidad.

Animal del día: Tigre.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Estás obsesionado con cosas que no van a pasar. La claridad en este momento es nula y por eso te sientes en un laberinto. Piensa, reflexiona y actúa.

Animal del día: Zorro.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Es normal que sientas que todo te está agobiando. Hasta que no sueltes las cruces de los demás y te encargues de ti mismo, nada va a cambiar.

Animal del día: Delfín.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Los talentos que creíste perdidos volvieron a aparecer. Disfruta esta nueva etapa de creación para sacar adelante el sueño que tanto haz aplazado.

Animal del día: Jirafa.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

No atraigas cosas que no quieres para tu vida. Actuar bajo el pensamiento negativo, no te permitirá alcanzar el éxito por el que tanto trabajas a diario.

Animal del día: Culebra.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Día para sentirte más pleno que nunca. El futuro solo muestra felicidad, estabilidad y armonía. Todo lo vas a lograr, por fin te darán el reconocimiento que mereces.

Animal del día: León.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Soltaste tanto las cosas que te desequilibraban. Todo lo que buscabas se dio de forma positiva y no te diste cuenta. Disfrútalo, y por fin vive en total tranquilidad.

Animal del día: Pantera.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Las cosas positivas no se dan por sí solas. Enfócate, deja de renegar tanto por lo que no tienes, y aprovecha cualquier luz que pueda cambiar el rumbo de tu camino.

Animal del día: Búho.

