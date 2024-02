Acuario (20 enero – 18 febrero)

Tal vez se produzcan algunos cambios positivos en el terreno del trabajo, así que este es el momento de brillar con más fuerza. Te mereces cosas buenas, sigue luchando desde la responsabilidad que te caracteriza. Animal del día: Conejo

(Lea también: Horóscopo: qué signos zodiacales no recibirán buenas noticias en este inicio de mes)

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu voluntad no es la reina universal de la vida, por favor, aprende a ceder porque no es justo con tu pareja que todo se haga como dices. Escucha y toma decisiones en equipo. Animal del día: Elefante

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Suelta la angustia que te produce tu trabajo, no es normal que un día acabe con tu salud mental. Tienes que gestionar mejor tus emociones. Animal del día: Perro

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Podrías sentirte algo débil o con el ánimo por el suelo. Sentirse mal a veces está bien para que puedas transformar tu energía y liberar tensiones. Animal del día: Gato

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Tienes que poner los cinco sentidos en lo que hagas porque hay algo que te está distrayendo y te está subiendo en una nube que pronto desaparecerás. Las fantasías son eso, fantasías.

Animal del día: Tigre

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Estás teniendo serias dificultades en tu relación de pareja: no te acalores y exprésate con sinceridad y respeto, así es más fácil resolver conflictos. Animal del día: Zorro

(Vea también: Cuál es el olor favorito de cada signo del Zodiaco; Acuario, Sagitario, Cáncer y más)

Leo (23 julio – 22 agosto)

Dedica un poco de tu tiempo a trabajar por los demás, tienes un corazón solidario que a veces pierdes de vista por la rutina en la que vives. Muchos te necesitan para salir adelante.

Animal del día: Delfín

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Hoy no será un buen día para tomar decisiones para el futuro. Hay una energía transformándose en tu casa, así que espera que baje la marea para solucionar lo que hoy estás viviendo.

Animal del día: Jirafa

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Eres una persona muy afortunada, tienes a una persona que te cuida y que te apoya en todo así que es hora de devolverle todo con amor y mucha entrega. Animal del día: Culebra

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

No te dejes provocar por nadie, nadie ni nada vale tanto como para que te saque de tu centro. Es mejor que medites un rato, respires y no respondas a las situaciones de inmediato, todo con pausa funciona mejor. Animal del día: León

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Hoy tendrás que ser muy prudente, los accidentes y las dificultades no solo te ocurren a ti, los demás también pueden fallar, es mejor no “caerle” encima a la gente y mejor optar por “apoyar” para salir adelante. Animal del día: Pantera

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Hoy podría ser un día un poco tenso, no te dejes arrastrar por esa sensación. Aprovéchala para parar y empezar de nuevo. No es bueno que estés tan estresado cuando no han pasado ni dos meses de este año. Animal del día: Búho

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.