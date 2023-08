No tiene argumentos para defender su terquedad. No puede alegar que es por convicción y fidelidad a lo que cree y que es también la manera de perseverar en sus metas hasta lograrlas, superando obstáculos y críticas. En este momento, su terquedad perpetúa errores para no reconocerlos ¿Qué piensa?

(Lea también: Mercurio retrógrado en agosto de 2023 va con todo y afectará especialmente a estos signos)

Su propósito ha sido enfrentar la vida con la cautela de quien anticipa tempestades y el afán también de quien intuye milagros, en medio de las amapolas, lindísimas amapolas que adornan el jardín al lado de manzanos, higueras y papayuelos.

Ahora que la vida se ha vuelto difícil -siempre ha sido así, aseguran algunos- usted la sigue enfrentando.

(Vea también: Estos son los signos que tendrán suerte en el amor lo que resta del 2023)

Necesita disminuir la marcha, lo cual es difícil para usted, acostumbrado a la carrera, que considera sinónimo de trabajo eficiente y tiempo ganado. Eso piensa para no ver el reverso de la moneda: correr es también la manera de huir de una relación afectiva que requiere su presencia y una buena disposición de tiempo, para que no se marchite…