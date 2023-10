Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

La ansiedad está causando demasiados estragos en tu entorno familiar. Tienes que alejarte un poco para que puedas encontrar las razones que te desequilibran tanto.

Número del día: 20.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Tu ironía y agresividad harán que te hagas enemistades en los diferentes ámbitos en los que te mueves.

Número del día: 1.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Que buena época en la que estás entrando. Por fin la energía está transformada para hacer cambios laborales, emocionales y personales. Adelante, sin miedo.

Número del día: 8.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Ya estuviste alejado mucho tiempo de tu familia, no se trata solo de lo físico, también lo mental puede pesar en tus relaciones. Acércate, no eres el dueño de la verdad, ni del mundo.

Número del día: 10.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Si vas a confiar en tu intuición no cambies de parecer cada segundo. Ejecuta lo que tienes en mente con certezas y menos dudas.

Número del día: 6.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Tienes que parar, de verdad es desgastante que sigas enfrentado con las personas con las que tratas a diario. Nadie tiene la culpa de tus ataduras mentales, deja los reproches.

Número del día: 0.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Aprende a ver la parte positiva de las circunstancias que te rodean para que actúes y no te quedes en un drama eterno.

Número del día: 1.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Tienes mucha ira guardada, esto puede hacer que explotes afectando tus relaciones con los demás. La grosería no te va a llevar a ninguna parte.

Número del día: 5.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

No tienes ni idea de qué es lo que está pasando con tu situación sentimental. Nada te sale, todo colapsa y tu cabeza no quiere responder positivamente a tus emociones.

Número del día: 7.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Este es el momento que estabas esperando en tu vida. Hay algunas cosas que ya no te interesan tanto y preferiste soltarlas para ser feliz, no bajes la guardia.

Número del día: 15.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

No has logrado estabilizarte emocionalmente. Estás en un punto en el que no solucionas nada porque no hay claridad en lo que haces y lo que piensas.

Número del día: 3

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Es posible que hoy te cuestiones todo el tiempo por lo que ha pasado en tu vida esta semana. No es normal que te castigues de la forma que lo haces.

Número del día: 9.

