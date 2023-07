Está a punto de concluir que trabajar en equipo no funciona y que son muy productivos quienes trabajan solos, a su ritmo. No pierden el tiempo en reuniones ni debates larguísimos; no participan en las carreras de la competencia en las que muchos terminan agotados y heridos. Usted puede lograr que el trabajo en equipo funcione si pone reglas y límites claros, así nadie recarga su responsabilidad en otro y todos se ganan el pan con el sudor de la frente ¿Qué piensa?

Llegó la hora de velar por sí mismo… Los proyectos ajenos son más importantes que los propios; con los sueños pasa lo mismo, siempre ayudando a otros a lograr sus anhelos, algunos bien difíciles. Y su salud, en segundo plano; no atiende sus dolores físicos ni psiquicos, los deja ahí, corriendo el riesgo de que se vuelvan graves. Y el amor, entre la costumbre y la resignación, dejando que la flor se marchite. Llegó la hora de velar por sí mismo.

Es uno de los Victoriosos que está a punto de terminar sus proyectos con éxito, a pesar de las trabas, que han sido muchas. Es innegable su capacidad heroica para superar obstáculos, su convicción y disciplina. Mientras otros bailaban en fiestas ruidosas hasta el amanecer, usted trabajaba o pensaba despierto. También un soplo de buena suerte lo favoreció: el azar vuela por ahí, echa los dados y define la jugada…