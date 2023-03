Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Astrology esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 8 marzo.

Aries

El ambiente se cargará esta mañana, querido Aries, mientras la luna llena de Virgo adorna nuestros cielos. “Este evento astrológico te pedirá que evalúes tu relación con la salud y el bienestar, aunque también entrarán en juego temas relacionados con la organización y el trabajo duro”.

Tauro

Estarás en un estado de ánimo creativo y amante de la diversión hoy, querido Tauro, “ya que la luna llena de Virgo ilumina el sector de tu carta que gobierna la autoexpresión, la amistad y los intereses personales. Este evento astrológico también brinda la excusa perfecta para traer un poco de dramatismo a tu look, así que no tengas miedo de un cambio, incluso si tu agenda no es tan emocionante”.

Géminis

La energía en tu hogar se sentirá ocupada pero elevando, querido Géminis, “estas vibraciones son perfectas para ordenar su espacio, organizarse o implementar una rueda de tareas, especialmente si has estado luchando para que en casa, las personas con quienes compartes, se involucren en el mantenimiento doméstico”.

Cáncer

Estarás en un lugar hablador y perceptivo hoy, querido Cáncer, “mientras la luna llena de Virgo ilumina el sector de tu carta que rige la comunicación. Se pronunciará su capacidad para leer a los demás a través del lenguaje corporal y la intuición, lo que le ayudará a identificar lo que los demás quieren y necesitan” destaca Astrology.

Leo

Te despertarás en un mundo ajetreado y bullicioso, querido Leo, “mientras la luna llena de Virgo da un zumbido al aire. Aunque su lista de cosas por hacer está a punto de ser suficiente, permítase moverse lentamente, encontrando pequeños momentos de lujo y belleza a medida que navega por las horas”.

Virgo

Querido Virgo, “no te sorprendas si te despiertas con un poco de energía extra cuando la luna llena sale en tu signo. Esta lunación pondrá todos los ojos en ti, dándote la oportunidad de brillar en tu vida personal y profesional”.

Libra

Las epifanías repentinas o los recuerdos olvidados pueden invadir repentinamente tu psique, querido Libra, “las verdades ocultas también pueden ser reveladas, aunque debe estar atento a los comportamientos engañosos o traicioneros de los demás” señala Astrology.

Escorpio

No te sorprendas si te despiertas con una gran cantidad de mensajes de texto, mensajes directos y correos electrónicos, querido Escorpio, “estas vibraciones tienen que ver con conectarse con tus amigos, familia y comunidad, así que envía un poco de amor mientras fomentas alianzas nuevas y existentes”.

Sagitario

La energía será viva y edificante en casa hoy, querido Sagitario, “gracias a un dulce intercambio entre el sol de Piscis y Urano. Este clima cósmico también podría conducir a avances emocionales que te hagan sentir más ligero y renovado, así que trata de no huir de ningún sentimiento que te atrape”.

Capricornio

Tómate un momento para encontrar tu gratitud, “reza una oración o medita cuando te despiertes esta mañana, querido Capricornio, mientras la luna llena de Virgo ilumina el sector de tu carta que rige la espiritualidad y las filosofías personales. Este evento lunar está preparado para elevar drásticamente tu intuición y tus habilidades de manifestación para todo lo que sueñas”, indica Astrology.

Acuario

Tómate un momento para reconocer tu fuerza y resiliencia esta mañana, querido Acuario, “esta lunación te recordará que todos los brillos vienen con un poco de trabajo duro y que la superación personal nunca se detiene si esperas mantener un ciclo saludable de evolución personal”.

Piscis

Elige dedicar tu día al amor en todas sus formas, querido Piscis, “ya sea que invites a tu pareja a una comida romántica, envíes un mensaje de texto a tu mejor amig@ o muestres amabilidad a un extraño, los temas relacionados con la dulzura seguramente levantarán tu espíritu hoy”.