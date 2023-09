(21 Enero a 19 Febrero)

Te estás sintiendo muy solo últimamente. Tienes que empezar a salir de la soledad en la que decidiste vivir, afuera hay un montón de posibilidades para que seas muy feliz.

Ángel del día: Jofiel.

(21 Febrero a 20 Marzo)

Estás expresando todo lo que sientes y estás más aliviado. La cercanía con tu familia está haciendo maravillas. Por fin cediste ante tu mal carácter y caprichos.

Ángel del día: Adzaquiel.

(21 Marzo a 20 Abril)

Cambia de aire, deja de complacer a los demás y date la oportunidad de darte los gustos que te mereces. A veces eres muy envidioso contigo mismo.

Ángel del día: Uriel.

(21 Abril a 21 Mayo)

Piensas mucho en el futuro y pierdes el tiempo. Mientras no construyas en el presente, nada dará frutos. Establece tus prioridades y empieza a actuar.

Ángel del día: Rafael.

(22 Mayo a 21 Junio)

Te cierras, no hablas, no interactúas y creas cosas en tú cabeza que ni siquiera están pasando. No le des tanto poder a tu doble personalidad. Quédate en una solamente.

Ángel del día: Gabriel.

(21 Junio a 23 Julio)

Estás con todas las emociones revueltas. Disfruta este momento, hacía mucho tiempo que no sonreías tanto por sentirte cómodo y tranquilo.

Ángel del día: Jofiel.

(24 Julio a 23 Agosto)

Es bueno tomar decisiones por ti mismo, sin embargo no está de más escuchar a las personas que te rodean, es posible que no estés viendo algo que puede girar tu vida.

Ángel del día: Uriel.

(24 Agosto a 23 Septiembre)

Mucho cuidado con escuchar comentarios de otras personas que perjudiquen tu relación de pareja. Si tienes dudas es mejor que aclares, preguntes y escuches.

Ángel del día: Adzaquiel.

(24 Septiembre a 23 Octubre)

Se avecina una fuerte discusión con tu familia, debes llenarte de tranquilidad y de amor. Tú mejor que nadie sabes que debes alejarte de lo que no aporta nada a tu vida.

Ángel del día: Gabriel.

(24 Octubre a 22 Noviembre)

Estás en un momento donde todo fluye de manera maravillosa. No pierdas esa estrella y esa luz que siempre te mantiene aterrizado y proyectado.

Ángel del día: Uriel.

(23 Noviembre a 21 Diciembre)

Intenta no contaminarte con la mala energía de los demás. Recuerda que tú estás más allá de los conflictos y las peleas. A veces te involucras en lo que no debes.

Ángel del día: Rafael.

(22 Diciembre a 20 Enero)

Libera tensiones y vive en armonía. Entiende que debes integrarte al amor y la felicidad. No seas tan testarudo la única persona que está sufriendo con eso eres tú.