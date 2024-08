Por: El Espectador

Tarot para Tauro

No puede atender tantos frentes, el día no alcanza… Hace por otros lo que ellos deberían hacer, asume sus tareas, los exime de su responsabilidad y aguanta sus reclamos -a veces pataletas- si los resultados son malos. Usted no puede responder por todo, no puede cargar el mundo sobre sus hombros. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Está dispuesto a enfrentar ya mismo la lista de cosas pendientes, es larga… Lo primero es responder si necesita replantear su trabajo, que se volvió peligrosamente rutinario; no favorece la creatividad. La atmosfera burocrática impide cualquier innovación; no estimula las neuronas, que corren el riesgo de morirse. Es el momento de cambiar.

Tarot para Cáncer

Abandonar sus proyectos sería confirmar que no se puede hacer nada, todo está perdido… A veces le parece que los comportamientos indignos seguirán teniendo adeptos, el pillaje… A veces le parece también que el mundo se volvió un barco enorme, lleno de piratas desenfrenados que asaltan el botín. Aislarse, quejarse de todos y de todo, no es opción.

