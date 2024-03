Por: El Espectador

PISCIS: Necesita revaluar su generosidad total pues tiene algunos desengaños afectivos en su haber, dice el horóscopo. Su preocupación por los demás es genuina, de manera que su generosidad no es para sentirse incluido y que no lo marginen; a usted le produce satisfacción dar lo mejor, es consciente de que no está solo en el mundo. Por supuesto, tendrá que abrir bien los ojos…

ARIES: Usted recuerda viejos pesares ¿Debería soltar los malos recuerdos sin ahondar en las huellas que le dejaron y apuntan a la necesidad de cambiar? De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, vuelve sobre sus recuerdos con el fin de hacer un repaso consciente de la vida para no repetir los mismos errores. No lo hace por masoquismo. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO: Usted no avala la pugnacidad; no le hace elogios ni venias a los energúmenos, no considera que la desmesura sea muestra de carácter. Y esto no lo hace tibio pues no le da la razón a todo el mundo, ni lo intimidan con amenazas y gritos. Sin embargo, la semana pasada debió haber expresado sus puntos de vista con más contundencia…

GÉMINIS: El silencio de los inconformes valida graves despropósitos: es la historia eterna. Usted cuestiona a los silenciosos, pero ellos no entienden sus razones o se hacen los locos, más lo segundo que lo primero. En su trabajo los reclamos se hacen pasito, casi a escondidas; son reclamos que se podrían hacer en voz alta, a la vista de todos. El comportamiento de los silenciosos es cobarde.

CÁNCER: Todos los días la muerte entra en las pantallas de televisión; la muerte de miles de personas inocentes, fruto de la humanidad degradada y la violencia sin freno… No se puede seguir pensando que la civilización se construye con las armas; estas son cada vez más letales, acabarían con el mundo en un clic. Y al final, todos perderíamos esta oportunidad sobre la tierra. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

LEO: Algunas mañanas, con dolor de estómago, usted se siente acorralado por problemas gigantes, no ve cómo solucionarlos. En la medida en que el día avanza estos problemas van adquiriendo su tamaño real y su mente, más tranquila, vislumbra caminos creativos para solucionarlos. A veces el amanecer llega envuelto en la bruma…

VIRGO: Si usted continúa metido en las redes, en medio de tormentas de basura, no puede pensar… El día y la noche se juntan en una avalancha que no para. Es imposible vivir así y confiar en que los problemas se superen; es imposible planear el futuro. A esta conclusión llegará el viernes cuando termine otra semana en lo mismo…

LIBRA: Usted se rebela frente a quienes imponen su manera de pensar y dan órdenes; su rebeldía lo pone en movimiento, reacciona. Siempre ha vivido a su manera, dueño de sus aciertos y errores, sin echarle la culpa a nadie. Ha vencido el miedo a la libertad. Hoy, con tanto camino recorrido, no empezará a obedecer.

ESCORPIÓN: A pesar de que este año se está pareciendo a un potro salvaje que pone a prueba la habilidad de cualquier jinete; a pesar de que usted ha querido salirse del teatro sin terminar la película, avanzará en sus proyectos. Buscará la manera de conjurar la desesperanza que se cuela como el humo y lo obliga a abrir la ventana para no ahogarse.

SAGITARIO: De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, ha sido muy difícil enderezar sus proyectos; también ha sido muy difícil no perder la confianza después de que algunas personas se quitaron las máscaras, no eran leales… Su humor negro que tantas veces lo ha salvado del naufragio ha sido definitivo ¡Hay luz al final del túnel!

CAPRICORNIO: Usted descubre el engaño, las trampas, la simulación, el tapen tapen, la hipocresía. Las verdades se esconden debajo de buenas maneras, la amabilidad aparente; en el fondo cuchillos por la espalda y traición. No pretende que todas las personas sean transparentes pero lo que sí puede hacer y de hecho hará, es alejarse de los mentirosos que siente en el aire.

ACUARIO: Usted no puede caer en la trampa de que lo mejor es lo conocido, la costumbre da seguridad. No es cierto que en vista de la constante revolución de este planeta, la forma de conservar el equilibrio sea mantener el pequeño mundo igual, siempre igual… Todo mejoraría si se arriesga a cambiar antes del domingo de Ramos ¿Qué piensa?

