En España, un hombre que se identificó como Mario Colomina contó cómo contrajo una bacteria debido a lo que se conoce como onicofagia, un hábito que consiste en comerse las uñas y que está ligado a cuadros de ansiedad, inseguridad, angustia, entre otros, y que hizo que terminara en la sala de cirugía de un hospital.

Staphylococcus aureus fue la bacteria que afectó a Mario y que contrajo a través de la piel de las uñas. Un día, mientras departía con amigos, presentó un fuerte dolor de estómago, vómitos, entre otros síntomas, por lo que tuvo que buscar ayuda en un hospital.

El médico le recetó algunos medicamentos a Mario y le dijo que padecía angina, pero pasados unos días su salud empeoró hasta el punto de no poder mover las piernas, motivo por el cual tuvo que regresar al hospital.

En esta oportunidad y después de un estudio, al joven le informaron que se trataba de un germen que había penetrado en su cuerpo por el hábito de morderse las uñas.

“Esto hace ya 10 años que me pasó, pero ahora con el vídeo que hice se ha hecho viral. Gente que se come las uñas hay un montón, pero a mí por desgracia, me ha pasado esto”, señaló.

Los galenos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, ya que dicha bacteria se había fijado en su corazón y esto causó que se formaran embolias en varios de sus órganos.

“Yo pillé la bacteria por los uñeros, por ahí hay una bacteria que a mí se me filtró por la piel e hizo un nido en la válvula mitral del corazón. A raíz de ahí, cada vez que me bombeaba la sangre me lo extendía por todo el cuerpo. Me dieron embolias en el cerebro, en los riñones y en el bazo. Tuvieron que ponerme medicación, pero con eso ni iba mejor, así que al final se hizo tan grande que me tuvieron que cambiar la válvula”, dijo Mario a través de una cuenta de TikTok @mariaymario.