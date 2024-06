España es considerado como uno de los países con mejor gastronomía en el mundo, por lo que muchos de los que tienen la posibilidad de ir a suelo ibércico suelen disfrutar de esos sabores únicos.

(Vea también: Conocida ‘Influencer’ murió mientras trataba de tomarse una ‘selfie’: cayó a un acantilado)

Sin embargo, en redes sociales está circulando un video de dos creadores de contenido colombianos que decidieron ir a ese destino por motivos recreativos y, por supuesto, para ir de cena, pero tal parece uno de elllos no disfrutó nada de lo que probó y aseguró que sabía a huevo crudo.

Se trató de una mujer que probó patatas bravas y afirmó: “Le doy un uno. No me gusta el picante”. Después de eso, probó un pincho de tortilla y dijo: “Tampoco me gusta. Sabe como a huevo crudo. Le doy un cinco”.



Finalmente, llegó el turno de las croquetas y sirvieron una gran variedad: pollo, queso y pescado, probando las tres opciones y dándole la mejor calificación a la de pollo: “Le doy un nueve”.

(Vea también: Destapan nuevo detalles en desaparición de colombiana en España; esposo fue capturado)

Lo más difícil llegó, pues sirvieron quesos madurados y las críticas no fueron buenas: “Está podrido”, terminó por decir la mujer y no continuó comiendo.

Ante estos comentarios, varios usuarios en Internet criticaron a la pareja y aseguraron que no tenían conocimientos en gastronomía:

“Si una croqueta no le gusta, tiene que salir inmediatamente del país”, “la ignorancia, mala educación, egocentrismo no debería viajar”, “si viajara más, tendría un poco más de mente abierta, no es su culpa, no habrá tenido oportunidades”, “lo que es increíble es que no le guste nada, cuando la mejor cocina es la mediterránea, y no porque yo lo diga sino porque está así estipulado”.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.