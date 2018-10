La bufanda viene en colores como azul y vino tinto, pero es el palo de rosa el que más ha llamado la atención de los seguidores de la marca, para quienes ha sido imposible no compararla con una vulva y dejar sus existencias agotadas, aunque su precio sea de 990 dólares (más de 3 millones de pesos colombianos).

Tras la oleada de comentarios, Fendi no ha hecho ningún pronunciamiento, solo la retiró de su portal, pero esta acción no ha sido suficiente para que la “bufanda de la vulva” haga de las suyas y enamore a los compradores.

Mientras tanto, medios internacionales como The Huffington Post, Highsnobiety y The Guardian no paran de mencionar el curioso accesorio y las personas de replicar las notas y hacer algunos comentarios al respecto.

Estos son algunos de los tuits:

Fendi revoluciona Twitter con la bufanda que parece una vulva https://t.co/U16BWZpDQK

Lo cierto es que es desagradable y provocativa la jodía.

A ver si hacen una boina con forma de pene para pillar wifi, sería interesante.

O para jugar a meter aros los días de borrachera. — ☾ ♥✌ ℐosℰ ☺♫☽ (@Jose_Maor) October 16, 2018

¿Ya habéis comentado lo la bufanda de £750 que cuando la llevas puesta parece que tu cabeza sale de un coño? 😳https://t.co/aW0of6mfCT — Cristina Hernández (@Cristina_H_) October 16, 2018

«Me pregunto en qué estaba pensando la persona que diseñó este chal de piel de Fendi», es uno de los comentarios más repetidos. https://t.co/4KPng4E0lJ — José Herrera Peña (@josherrepe) October 16, 2018

1- Confunden vagina y vulva (regla simple: vagina es lo de dentro, vulva es lo de fuera)

2- Si es una vagina, está boca abajo

3- Conclusión: el becario que ha escrito la noticia no ha visto un coño en su vida.

"La bufanda vagina de Fendi vale 850 euros" https://t.co/oaEHQVs9UT — Jose M Guardia (@jmguardia) October 16, 2018

Este invierno se lleva la vagina al módico precio de 990 dólareshttps://t.co/dv4ILMVCky — Beatburguer (@Beatburguer) October 16, 2018