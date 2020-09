De acuerdo con el diario Manchester Evening News, el sujeto, que se subió al transporte público en el condado de Salford, se quitó el reptil de su cuello y boca para dejarlo que se enroscara en uno de los pasamanos del vehículo.

Todo esto, mientras los pasajeros, entre atónitos y asustados, tomaban fotos del increíble momento.

El suceso fue condenado por la empresa de servicio público tras la viralización de las fotos, pero más por el hecho de que el hombre no llevaba un tapabocas apropiado y no por llevar una serpiente dentro del bus, explica el mismo diario.

“La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra prioridad absoluta. Estamos sorprendidos por estos informes y los estamos tomando muy en serio. Esperamos que todos nuestros clientes cumplan con las normas del gobierno sobre el uso de un tapabocas adecuado en el transporte público”, expresó una portavoz de la operadora de autobuses.

“Se está llevando a cabo una investigación interna completa, que incluye la verificación de las grabaciones de vigilancia en el autobús y una entrevista al conductor”, finalizó, citada por el Manchester Evening News.

A continuación, algunas de las fotos que los testigos publicaron en redes sociales:

This guy was spotted using his snake as a face mask on a bus into today…each to their own and all that 🤣🐍

Man is spotted wearing a SNAKE instead of a face mask as he takes ride on the bus.

The man used the large reptile, which hung around his neck, as a face covering while boarding the Swinton to Manchester service at Salford precinct.

Shocked passengers stared in astonishment pic.twitter.com/G9tMgxFTru

— MassiVeMaC (@SchengenStory) September 15, 2020