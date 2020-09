La madre, identificada en la red social china como Nosilla865, publicó las imágenes donde se la ve llorando el pasado 7 de septiembre y desde entonces ha recibido 2 millones de ‘me gusta’ y más de 7 millones y medio de reproducciones.

En el video viral, la mujer explica, en medio de las lágrimas y su tristeza, que solo una persona llegó a la fiesta de cumpleaños que con tanto amor le habían organizado.

“Lo normal es que esto fuera malo para cualquier niño, pero mi hijo tiene síndrome de Down. Mi hijo tiene síndrome de Down y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ¿qué pasa cuando lo sepa? ¿Qué sucederá cuando sepa que lo están dejando fuera a propósito? ¿Por qué?”, reclamó en TikTok.