Amar es innato a la persona humana y por ello hace parte de la vida diaria. Cuando alguien elige a la persona que ama y define cómo amarla, surge lo que algunos expertos definen como amor ecológico.

Cristian Conen, profesor del Instituto de La familia de la Universidad de La Sabana explica que el amor ecológico es aquel que también se denomina amor auténtico. Para alcanzarlo, indica, existen cinco etapas que lo alimentan y que además lo hacen sostenible en el tiempo.

Atracción física

La primera etapa surge por medio de la atracción física. De acuerdo con la publicación ¿Cómo es un cerebro enamorado? de la Universidad de La Sabana, en el momento de la atracción física se produce dopamina (neurotransmisor encargado de la felicidad) que no solo impulsa el interés de las partes, sino que permite que querer conocer a esa persona sea un incentivo para poder sentir esa felicidad.

Unión exclusiva

En segundo lugar, se encuentra la unión exclusiva, es decir, ambas personas sienten admiración, atención, lealtad y respeto el uno por el otro. “Esto solo demuestra responsabilidad afectiva hacia la otra persona, querer cuidarla y amarla sin permitir que nada ni nadie se interponga en la relación”, afirma Conen.

Ilusión

La tercera etapa es la ilusión, es decir, solo querer estar con esa persona. En ese momento llega la promesa del juntos sin importar lo que pase. “Las personas quieren vivir siempre en ese instante del enamoramiento y ver solo las cosas buenas de la otra persona idealizándola. No obstante, posterior a la etapa del enamoramiento, viene una de las más complicadas porque comienzan a llegar los problemas y las malas actitudes de ambas partes, haciendo que la mayoría de las relaciones terminen antes de la cuarta etapa”.

Ayudarse mutuamente

Ese cuarto momento, al que Conen hace referencia, es aquel en el que se expresan las ganas de ayudarse mutuamente y mejorar como persona para poder fluir en la relación. “La unión llega al punto de la aceptación hacia la otra persona, actuando en pro del otro y el querer ayudarlo a salir adelante en sus proyectos personales y de vida”, explica.

Unión fecunda

Finalmente, puede llegar lo que algunos expertos también identifican como “unión fecunda”, la cual, en resumen, es el producto de un amor con bases sólidas que es capaz de trascender y transformarse para llegar a los hijos.

No obstante, si bien no siempre se llega a esta etapa, lo cierto es que el amor ecológico, no es más que un continuo ciclo en el que la relación se va construyendo a lo largo del tiempo, con el objetivo de perdurar y ser sostenible para la pareja, donde a la vez, ambas personas trabajan en sí mismas para ser mejores cada día.

