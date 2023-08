Dentro de la gran selección de quesos que se ofrecen en México, el queso panela es una de las opciones principales para los mexicanos, se trata de un producto con sabor suave incluso un poco dulce, que es buen acompañante de varios platillos y que de hecho, no tiene un precio elevado.

Es incluso una excelente opción si lo que buscamos es una botana un tanto saludable, pero que según el último estudio por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, no todas las opciones que encontramos en el mercado son buenas.

Se encontraron algunas marcas que no ofrecen un producto de gran calidad y que incluso mentirían en el etiquetado, otros que tienen alto contenido de sodio, lo que sería un problema si somos propensos a los problemas del corazón y de presión arterial, o incluso que tienen conservadores que no debería de llevar un queso de estas características, pero ¿Cuáles son?

Carranco / exceso de sodio.

Bové / exceso de sodio.

Zwan Premium / exceso de sodio.

Great Value / exceso de sodio.

La Villita / exceso de sodio.

Franja / presenta ingredientes no permitidos (grasas trans) y es la imitación con mayor cantidad de sodio (498 mg/100 g).

La Villita cremoso / exceso de sodio.

Esmeralda / exceso de sodio.

Como podemos analizar en datos recopilados, los quesos de las marcas anteriores tienen todos, un problema con el exceso de sodio que puede ser especialmente peligroso para personas que sufran problemas de la presión o el corazón.

La Profeco invita a los compradores a no guiarse por los bajos costos, revisar las etiquetas de manera minuciosa y de considerar opciones de mejor calidad, también es obvio decir que estas opciones no suponen gran riesgo a la salud si no las llegamos a consumir de manera constante.