Checo Pérez es el piloto de la Fórmula 1 más reconocido en el país y aunque como todos, ha tenido rachas buenas y malas, parece que son los momentos malos los que más comentarios le generan al respecto y es que Ralf Schumacher, hermano de la leyenda Michael Schumacher, ha hecho unas declaraciones bastante fuertes en contra del piloto mexicano.

(Vea también: [Video] Mujer se arroja a las vías del Metro de la CDMX y queda grabado por las cámaras)

Recientemente, tuvimos el Gran Premio de Países Bajos, evento en el que Checo quedó en cuarto lugar y ante esto, Ralf calificó de pobre el desempeño del mexicano mencionando que es cuestión de tiempo para que pensemos en el pronto retiro de Checo Pérez.

El alemán agrega que los problemas de Pérez con Red Bull ya son muy evidentes y que, de hecho, es posible que ya hayan hablado del tema y pactado algo, por ejemplo, su posible salida de la escudería al final de esta temporada.

It began really well, but the ending wasn't what we had hoped for as we missed out on the podium.

Now on to Monza

Empezamos muy bien.

Pero no fue el final que queríamos, perder el podio. ¡Ahora con todo a Monza!#SP11 #DutchGP pic.twitter.com/B0L28aoJia

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2023