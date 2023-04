En medio de la pandemia, un joven que trabajaba en el sector de la construcción decidió cambiar de rumbo para hacer realidad su sueño: ayudar a las personas a llevar un estilo de vida saludable. Se trata de David Szajowicz, quien desde hace tiempo se dedica al tema del fitness y decidió enfocarse en cumplir sus metas.

David considera que el tema de la salud va más allá de la estética; involucra la mente, la alimentación y el entorno social. Por ello, él decidió tomar el camino de la independencia y dedicarse a dar consejos y guías para que la gente lleve un estilo de vida saludable. Todo esto lo hace a través de Fitbreaks.

En Fitbreaks las personas no son un número, sino individuos valorados. En el lugar se prioriza la personalización en el entrenamiento, así como en la conversación. De esta manera, se logra un ambiente acogedor donde todos los clientes son reconocidos.

“Acá la gente para nosotros no es un número. Eso por un lado, acá el tema es que por más grupal o por más gimnasio que seamos, no nos hacemos llamar gimnasio, sino un club porque acá todas las personas cuentan, acá sabemos quién es cada persona. Por eso ellos se quedan con nosotros tomando café, todo porque siempre hay un contacto directo con el cliente final”, aseguró David.

Adicional a la personalización, este club de entrenamiento ofrece clases grupales de una marca líder a nivel mundial.

Además, el gimnasio también cuenta con un programa de nutrición deportiva que se adapta completamente a las necesidades de los clientes. Como si fuera poco, los entrenadores conocen a cada uno de los clientes, sus objetivos, lesiones, entre otros detalles.

Con la idea de optimizar costos, este emprendimiento inició sin aceptar tarjetas y solo recibía efectivo o transferencias bancarias como formas de pago. Sin embargo, ver la realidad del mercado actual los obligó a coger la idea de conseguir un modelo de negocio más favorable para el éxito de la empresa.

Por suerte, David conoció a Bold, empresa de datáfonos para emprendedores, y decidió tomar la oportunidad de trabajar con ellos.

Hoy en día el datáfono de Bold es su herramienta más usada y aceptada por los usuarios. A los clientes de Fitbreaks también les ofrecen la práctica opción de recibir el link de pago por WhatsApp y realizar el pago de manera rápida.

“Al que le da pereza traer la tarjeta porque mucha gente no viene a Fitbreaks con la billetera, nos pide el link de pagos que tenemos con Bold. Los clientes prefieren que les mandemos las cosas por WhatsApp”, explicó David.

Tanto con el datáfono como con el link de pagos, Bold logró que Fitbreaks aumentará su seguridad y empoderamiento. Ya no tienen que ponerles obstáculos a sus clientes y, al contrario, están en la capacidad de brindarles más facilidades gracias a las herramientas confiables que les proporciona Bold. Es decir que ahora son un negocio mucho más completo.

“Saber que ya no tengo ningún pero es una ayuda grandísima. Bold me dio mucha más tranquilidad y seguridad en el tema de ventas; ya sé que no voy a perder una venta por causa de medios de pago y así no me arriesgo a que un cliente se arrepienta. Bold me deja ramas para que seguir vendiendo con más confianza”.